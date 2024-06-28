奧斯卡女星暴瘦演「入侵日」 導演讚氣場強大

奧斯卡得主露琵塔尼詠歐在「噤界：入侵日」飾演身體虛弱的女主角莎蜜拉。（圖／UIP提供）

賣座恐怖片系列續作「噤界：入侵日」（A Quiet Place: Day One），由「豬殺令」（Pig）導演麥可薩諾斯基（Michael Sarnoski）接棒執導，帶領觀眾見證讓世界變得寂靜無聲的入侵日究竟如何發生。系列原創編導約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）這次擔任製片，透露麥可薩諾斯基對於主角「莎蜜拉」的首選，就是奧斯卡得主露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o），更大讚她是一位演技精湛和氣場強大的女演員。

為戲減重 的露琵塔則透露，自己從來沒有為了飾演一個角色這麼做過，「但是我想要這麼做的原因是，當你肚子很餓而且體重嚴重不足的時候，身體就會變得非常孱弱，而且會用最省力的方式考慮做出每一個動作，我因為減重常常會處於低能量的狀態，這一點就會反映在當天拍攝的戲分中。」

露琵塔也提到，能為這個系列的忠實粉絲以及全新的觀眾，在不同的背景設定下看到一群全新的角色感到興奮，「這部電影就像是一封獻給紐約市 的情書，全球觀眾一定會對這部電影深深著迷。這座舉世聞名的大都會 對全世界來說意義重大。這是一部既優美又富有詩意的驚悚片，片中的角色也和一般電影中的主人翁完全不同。」

製片卡拉辛斯基直說演出「莎蜜拉」這個角色，對演員的身體和心理來說都具有非常高的挑戰性，「因為她在拍攝過程中，每天都必須承受巨大的驚嚇，然而她卻仍然能夠做出既傳神又優雅的表演，為她的角色賦予勇敢和脆弱的特質。」