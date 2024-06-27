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入圍奧斯卡、與李奧合作 莉莉葛萊史東大讚「超棒的一年」

記者陳建嘉／綜合報導
莉莉葛萊史東(右)在「帕瓦之舞」獨力照顧飾演外甥女的伊莎貝爾德羅伊奧爾森。(圖／Apple TV+提供)
莉莉葛萊史東(右)在「帕瓦之舞」獨力照顧飾演外甥女的伊莎貝爾德羅伊奧爾森。(圖／Apple TV+提供)

演員莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）帶來溫馨新片「帕瓦之舞」（Fancy Dance），講述美洲原住民女性現今遭遇的困境，莉莉去年才與李奧納多狄卡皮歐合作「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）暴紅，一整年持續入圍各大影后，她並順勢成為坎城影展評審之一，「如果我年老的時候回顧現在，這絕對是特別重要的一年」，而當自己提名奧斯卡的當下，手機裡瞬間暴增600封祝賀簡訊。

莉莉笑說頒獎典禮當晚，有一群高中好友特別租借學校的禮堂，觀看典禮為她加油打氣，「他們還邀請我的媽媽出席活動呢，真的很感動」，而她雖然與「可憐的東西」(Poor Things)在獎季纏鬥一整年，最終她拿下金球獎、演員工會獎，艾瑪(Emma Stone)則拿下奧斯卡影后，「我們成為了好朋友，還會分享彼此的幸運物」，還幽默表示為了出席活動而租借鑽戒時，看到彼此戒指上的寶石，還會揶揄是「無限寶石」。

因為原住民血統，一連演出「花月殺手」、「帕瓦之舞」都以原住民困境為主題，這次題材也同樣沉重，「根據美洲原住民事務局表示，全美目前已有4千多起原住民失蹤、謀殺的案件尚未解決」，希望能透過這部電影讓外界重視原住民議題。

莉莉在片中獨力照顧飾演外甥女的伊莎貝爾德羅伊奧爾森，一邊要尋找伊莎貝爾失蹤的母親，一方面又要準備即將到來的「帕瓦」盛典，而兩人從一開始的互不諒解，到後來深刻了解彼此是最重要的家人，「伊莎貝爾非常棒，去年很開心讓全世界可以看到我，那麼今年就請大家一起見證她的精彩演出，她真的很棒」。

莉莉葛萊史東去年主演「花月殺手」暴紅，還拿下金球獎影后。(圖／Apple TV+...
莉莉葛萊史東去年主演「花月殺手」暴紅，還拿下金球獎影后。(圖／Apple TV+提供)

原住民 奧斯卡 金球獎

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