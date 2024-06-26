「大熊餐廳3」來了 傑瑞米超級焦慮

傑瑞米艾倫懷特(左)與阿尤艾德維利在第三季攜手創業開「大熊餐廳」，卻遇到更多難題。(取材自Instagram)

創業神劇「大熊餐廳」(The Bear)即將推出第三季，先前舉辦國際線上記者會，主角群傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)、阿尤艾德維利(Ayo Edebiri)以及艾邦摩斯貝克許(Ebon Moss-Bachrach)皆出席活動，由於首兩季評價、收視皆創紀錄，傑瑞米更連兩年拿下金球獎 視帝，讓他坦言超級焦慮，直言「說沒壓力是騙人的」。

該劇自從2022年開播以來好評不斷，更打破串流平台點擊紀錄，對於第三季劇情，眾人保密到家，因該劇爆紅的男主角傑瑞米艾倫懷特，僅先開玩笑表示「我終於從冰箱逃出來了」，對應前一季結尾他在「大熊餐廳」的開幕之夜，因為一時失誤將自己困在餐廳冷藏庫的劇情。而

傑瑞米坦言在第三季開拍前極度緊張，不過只要一回到片場與工作人員拍攝，心情就非常愉快，「只要大家在一起就感覺很有趣，好像什麼都有可能做到了」。

「大熊餐廳」真實呈現「廚房如戰場」的面貌，忠實還原餐廳後台的混亂、吵雜，眾廚師為了及時做出一道道佳餚，時常焦急到大罵髒話，有如火爆版的「地獄廚房」。

然而傑瑞米強調片場非常歡樂，「每個人都把微笑掛在嘴邊，常常關心彼此，我們真誠陪伴彼此」，

阿尤則說接連拍攝三季，即便有大量爭執戲，不過私下的劇組完全就是一個大家庭，「有很多我想永遠記得的美好時刻」。