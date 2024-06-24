阿湯忙聽泰勒絲開唱 缺席女兒畢業典禮惹議

阿湯哥被發現在泰勒斯演唱會上跟粉絲交換友誼手鍊。（X平台）

美國流行音樂天后泰勒絲 （Taylor Swift）在倫敦為期三天的「時代巡迴演唱會」，首日已有英國威廉王子（Prince William）率子女前來觀賞，次日更加星光熠熠，61歲的巨星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）也現身觀眾席，並與歌迷交換「友誼手鍊」，展現出親和力。然而，媒體報導湯姆克魯斯雖參加演唱會，卻未出席女兒蘇蕊（Suri Cruise）在紐約的高中畢業典禮，引發廣泛討論。

泰勒絲在倫敦巡演的第二天，吸引了近九萬名觀眾到場，除了湯姆克魯斯外，還有艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）與妻子米拉庫妮絲（Mila Kunis）、休葛蘭（Hugh Grant）、電影「芭比 」的導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）等眾多娛樂圈名人。

泰勒絲在倫敦一連展開連3天的「時代巡迴演唱會」。（美聯社）

湯姆克魯斯在觀眾席露面，不僅與Swifties（泰勒絲的粉絲）交換友誼手鍊，還親切地握手問好，當他收到一條手鍊時，他看著說：「好酷喔！謝謝你！」他與泰勒絲的男友美式足球選手特拉崔維斯凱爾西（Travis Kelce）也被目擊互動融洽。

湯姆克魯斯在泰勒絲的演唱會上的VIP座位區還有休葛蘭、艾希頓庫奇等眾多知名人士。粉絲們還發現，當泰勒絲演唱《Shake It Off》時，湯姆克魯斯也跟著她的節奏起舞。

據「第六頁」報導，雖然湯姆克魯斯出席了泰勒絲的演唱會，但同一天，他的前妻凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）與他的18歲女兒蘇蕊一同出席了紐約的高中畢業典禮，只有母親陪伴在側。蘇蕊當天身穿紅色畢業袍，與同學們互相合影，情緒非常高昂。畢業紀念冊顯示，蘇蕊使用了「Suri Noelle」這個名字，顯示她已經選擇使用母親的姓氏。蘇蕊計畫在秋季進入卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）設計學院開始她的大學生活，似乎她對於研習時尚的興趣多過繼承爸媽的棒子、當個演員。

湯姆克魯斯缺席蘇蕊的畢業典禮，卻選擇在倫敦觀賞泰勒絲的演唱會，成為媒體關注的焦點。自從與凱蒂·霍爾姆斯離婚後，湯姆與蘇蕊的關係變得疏遠，已經有12年未見面。