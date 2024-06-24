「噤界：入侵日」首映大好評 最搶鏡的卻不是男女主角

露琵塔妮詠歐(右)、約瑟夫昆恩在「噤界：入侵日」躲避外星怪物追殺。(圖／UIP提供)

「噤界」（A Quiet Place）首兩集全球加總票房突破6億美元，前傳電影「噤界 : 入侵日」（A Quiet Place: Day One）則在近期推出，原導演約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）退居監製，改由「豬殺令」（Pig）麥可薩諾斯基（Michael Sarnoski）執導，該片日前在紐約舉辦試片，爆出驚人大好評，「Comicbook.com」的Brandon Davis盛讚電影非常棒，「雖然沒有像我所希望的一樣有許多末日大屠殺的場面，但所講述的故事非常恐怖，而且美麗」，除了稱讚主角露琵塔妮詠歐（Lupita Nyong'o）、約瑟夫昆恩（Joseph Quinn）之外，更開心表示「貓是本片的大明星」。

「Cinema Blend」的Jake Hamilton同樣喜歡該片，「主題上來說，前兩集如果偏向『異形』，有許多微小而安靜的恐怖時刻，那麼『噤界 : 入侵日』就是『異形2』，有很多大規模且可怕的怪物屠殺，露琵塔更給予她的角色令人心碎的重量，最後一顆鏡頭會讓你心碎」。

「噤界：入侵日」被譽為今年暑假最強檔的恐怖動作大片。(圖／UIP提供)

獨立網路創作者Gig Patta則表示電影雖然沒那麼可怕，但是格局更大，「貓很搶鏡，每次出現都會讓人屏住呼吸」，更笑說雖然兩位主角表現優異，但他所有的注意力都集中在貓的身上。

另一位網路創作者Rachel Leishman則給出更高的好評，更說是全系列當中最好的一集，「電影講述所有希望都破滅時，絕望是如何存在，然後要如何將這種絕望轉化為彼此之間的深厚聯繫，約瑟夫昆恩，你真的是電影明星，露琵塔妮詠歐也不愧她拿下奧斯卡獎 的名聲」。

露琵塔妮詠歐(左)、約瑟夫昆恩在「噤界：入侵日」躲避外星怪物追殺。(圖／UIP提供)

「噤界 : 入侵日」本周上映也被預計開出紅盤，外界甚至認為最近在觀眾回戲院看電影的熱潮之下，票房可能在好評的加持之下，更勝前兩集。

「噤界 : 入侵日」敘述露琵塔妮詠歐扮演到紐約一日遊，卻不幸碰上怪物入侵的女子，在陌生的環境還要設法求生，甚至必須與陌生人一同合作，雖然沒有像前兩集一家人那樣的堅固感情，變得更易受到外在威脅各個擊破，也讓他們的處境更加凶險，扣人心弦。「噤界 : 入侵日」將於本月28日在美國上映。