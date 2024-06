美國流行樂天后泰勒絲巡迴演唱會近日在英國倫敦舉行。(美聯社)

美國流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)22日在英國倫敦舉行第三場演唱會,並安排了驚喜嘉賓──她的NFL 球星男友凱爾斯(Travis Kelce)登場。

這位堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)四分衛當天身穿燕尾服、頭戴禮帽登場,並與泰勒絲一同演出歌曲「I Can Do It With a Broken Heart」,並公主抱起泰勒絲,讓全場觀眾驚叫連連。