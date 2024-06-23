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喬瑟夫高登李維想當「台灣超級警探」：很欣賞唐鳳

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線即時報導
喬瑟夫高登李維在「比佛利山超級警探：艾索．福里」再扮正義警探。（圖／Netflix提供）
喬瑟夫高登李維在「比佛利山超級警探：艾索．福里」再扮正義警探。（圖／Netflix提供）

喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）近期加盟新片「比佛利山超級警探：艾索．福里」（Beverly Hills Cop: Axel F），合體喜劇天王艾迪墨菲（Eddie Murphy）共同辦案，他多次在自己的社群媒體上盛讚台灣，更直言現今疫情已經結束非常想去台灣，「如果我能演外傳『台灣超級警探』，那一定很棒」。

喬瑟夫四年前受疫情影響而工作暫停，轉而專注經營創意交流網站「hitRECord」與全球網友交流，其中一個企畫便是徵求台灣美景的照片，並製作成「Lost in Taiwan」短影片宣揚台灣之美，也提到自己的網站也有很多台灣人會使用，「我還很欣賞唐鳳以及數位發展部，他們用很創新的技術建立社群，促進有建設性的公共論域，所以我真的很想去台灣，好好了解這一切」。

喬瑟夫高登李維強調疫情結束後依舊超想去台灣。（圖／Netflix提供）
喬瑟夫高登李維強調疫情結束後依舊超想去台灣。（圖／Netflix提供）

艾迪墨菲主演經典警匪喜劇「比佛利山超級警探」於40年前推出時大受歡迎，更接連推出兩部續集，喬瑟夫提到自己從小就是系列作粉絲，雖然首集推出時才三歲，但他可是後續看電視逐一補齊，「我還記得我從小學鋼琴，最早學的歌曲之一，就是這系列電影的主旋律」。

喬瑟夫高登李維(左)與偶像艾迪墨菲在「比佛利山超級警探：艾索．福里」攜手辦案。（...
喬瑟夫高登李維(左)與偶像艾迪墨菲在「比佛利山超級警探：艾索．福里」攜手辦案。（圖／Netflix提供）

至於長大後能與艾迪墨菲在系列作續集合作，完全是美夢成真，更誇讚對方的即興演出很厲害，「不一定是搞笑，當我給他真實的反應，他也會回饋一些有趣的東西」，更說拍完電影後艾迪還給了他一個大大的擁抱，「他說感覺很棒，覺得多年後又拍了一部很棒的續集，這也讓我很高興」。喬瑟夫近年已成為「警察專業戶」，分別在「黑暗騎士：黎明昇起」、「超能計畫」都扮演警察，被問有什麼不一樣，他笑說「之前的情緒都比較重，這次輕鬆多了，喜劇讓人非常愉悅」。

喬瑟夫高登李維(左)與偶像艾迪墨菲在「比佛利山超級警探：艾索．福里」攜手辦案。（...
喬瑟夫高登李維(左)與偶像艾迪墨菲在「比佛利山超級警探：艾索．福里」攜手辦案。（圖／Netflix提供）

「比佛利山超級警探：艾索．福里」劇情描述艾迪墨菲飾演的超級警探艾索福里再次回到比佛利山執勤，由於女兒遭遇生死關頭，父女倆於是聯手新夥伴和老搭檔比利羅斯伍德、約翰塔格特加緊調查，要偵破一樁驚天動地的大陰謀。「比佛利山超級警探：艾索．福里」7月3日於Netflix正式上線。

比佛利山 疫情 社群媒體

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