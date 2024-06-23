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印度大牌男星涉殺人棄屍 警衝片場逮人

娛樂新聞組╱綜合報導
印度電影明星達山圖古迪帕，演出過60多部電影，近日捲入綁架殺人，遭警方逮捕。(取材自Instagram)
印度電影明星達山圖古迪帕，演出過60多部電影，近日捲入綁架殺人，遭警方逮捕。(取材自Instagram)

印度電影明星達山圖古迪帕（Darshan Thoogudeepa），不但是知名演員，拿過許多大獎，還是電影製片人和發行人，近日傳出他涉嫌綁架、殺人，遭到警方逮捕，引起印度譁然，不過達山圖古迪帕本人全數否認。

根據外媒報導，警方日前突然前往片場逮捕達山圖古迪帕，因為他涉嫌謀殺一名33歲的男子，該男子疑似是女演員帕維特拉高達（Pavithra Gowda）的粉絲，生前不斷對她發送猥褻訊息，而外傳帕維特拉高達是達山圖古迪帕的小三，所以他一怒之下殺了對方。

警方指出，死者雷努卡·斯瓦米 (Renuka Swamy) 是一名藥房員工，遺體在下水道被發現，警方說，死者被以非常殘忍和野蠻的方式殺害。針對此案件，警方已循線逮捕了17人，不過尚未對外公開具體證據，僅強調此樁殺人案「非常殘酷和野蠻」。如今流出疑似死者被綁架的監控畫面，並在印度被大肆報導。

對於謀殺、綁架、滅證與刑事共謀等罪名，達山圖古迪帕全部否認，律師說，警方沒有任何直接證據，這是一個只有間接證據的案件。

達山圖古迪帕迄今演出過60多部電影，並拿下許多大獎，據悉，他的片酬高達2.5億盧比(約300萬美元)，在演藝圈有難以撼動的地位。

這並不是達山圖古迪帕第一次捲入爭議，2011年他遭妻子指控家暴，不但毆打她，還用手槍威脅，因此入獄一個月。此次的重罪指控讓他再次成為輿論焦點。

●以下文可刪

目前達山圖古迪帕面臨嚴重的殺人指控，卻不見業界發聲。消息人士表示：「業界保持沉默，是因為有15億盧比押在他身上，如果他入獄，將有3部電影受影響」。

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