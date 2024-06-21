F1賽車飆真的 布萊德彼特新片挑戰賽車車神

布萊德彼特化身F1方程式賽車車神。（路透資料照片）

曾獲奧斯卡獎 的天王巨星布萊德彼特帶來最新力作，合作「捍衛戰士：獨行俠」大導演約瑟夫柯金斯基執導的未命名一級方程式（F1 ）賽車 電影，正式宣布與華納兄弟合作，將於明年在大銀幕登場，且將同步推出IMAX版本，讓影迷可以在大銀幕體驗飆速快感。

該片由柯金斯基執導並擔任監製，同時也繼「捍衛戰士：獨行俠」後再度與好萊塢傳奇製片傑瑞布洛克海默合作，並與小布的「B計畫娛樂公司」（Plan B Entertainment）攜手打造，曾獲7屆F1世界冠軍的路易斯漢米爾頓的Dawn Apollo Films製片公司也擔綱監製。

為追求最逼真的賽車情境，電影特別將拍攝場景搬到真實賽道上，並於也在「大獎賽」賽事期間進行拍攝。同時和Formula 1® 一級方程式賽車、國際汽車聯盟（FIA）以及主辦方展開深度合作，與現役10支F1車隊的頂尖車手在賽道上同場飆速，震撼呈現F1賽車的驚險刺激，帶領觀眾沈浸於腎上腺素飆升的極速體驗，日前有外媒報導該片預算高達3億美金（約台幣97.14億元）。

小布在片中演出一名退役的賽車手，「末日激戰」達姆森伊卓瑞斯則飾演他在虛構車隊「APXGP」中的隊友。豪華卡司陣容還包含「伊尼舍林的女妖」奧斯卡提名女星凱瑞康頓、奧斯卡得主哈維爾巴登、「王冠」艾美獎得主托比亞曼齊司等人參與演出。電影預計2025年6月25日搶先全美在台上映，IMAX版本同步推出。