我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英最富有家族4成員 因剝削工人遭判4年

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

F1賽車飆真的 布萊德彼特新片挑戰賽車車神

記者陳建嘉／即時報導
布萊德彼特化身F1方程式賽車車神。（路透資料照片）
布萊德彼特化身F1方程式賽車車神。（路透資料照片）

曾獲奧斯卡獎的天王巨星布萊德彼特帶來最新力作，合作「捍衛戰士：獨行俠」大導演約瑟夫柯金斯基執導的未命名一級方程式（F1賽車電影，正式宣布與華納兄弟合作，將於明年在大銀幕登場，且將同步推出IMAX版本，讓影迷可以在大銀幕體驗飆速快感。

該片由柯金斯基執導並擔任監製，同時也繼「捍衛戰士：獨行俠」後再度與好萊塢傳奇製片傑瑞布洛克海默合作，並與小布的「B計畫娛樂公司」（Plan B Entertainment）攜手打造，曾獲7屆F1世界冠軍的路易斯漢米爾頓的Dawn Apollo Films製片公司也擔綱監製。

為追求最逼真的賽車情境，電影特別將拍攝場景搬到真實賽道上，並於也在「大獎賽」賽事期間進行拍攝。同時和Formula 1® 一級方程式賽車、國際汽車聯盟（FIA）以及主辦方展開深度合作，與現役10支F1車隊的頂尖車手在賽道上同場飆速，震撼呈現F1賽車的驚險刺激，帶領觀眾沈浸於腎上腺素飆升的極速體驗，日前有外媒報導該片預算高達3億美金（約台幣97.14億元）。

小布在片中演出一名退役的賽車手，「末日激戰」達姆森伊卓瑞斯則飾演他在虛構車隊「APXGP」中的隊友。豪華卡司陣容還包含「伊尼舍林的女妖」奧斯卡提名女星凱瑞康頓、奧斯卡得主哈維爾巴登、「王冠」艾美獎得主托比亞曼齊司等人參與演出。電影預計2025年6月25日搶先全美在台上映，IMAX版本同步推出。

賽車 F1 奧斯卡獎

上一則

大陸天后、男神「王對王」 意外引發逾億閱讀量

延伸閱讀

裘莉家鬥贏小布 被轟拿小孩當報復工具

裘莉家鬥贏小布 被轟拿小孩當報復工具
布萊德彼特親友怒批裘莉拿小孩當「報復工具」拆散家庭

布萊德彼特親友怒批裘莉拿小孩當「報復工具」拆散家庭
布萊德彼特做過無數打工 靠脫衣舞者引介進娛圈

布萊德彼特做過無數打工 靠脫衣舞者引介進娛圈
布萊德彼特遭爆曾當過脫衣舞者司機 還扮公雞賺外快

布萊德彼特遭爆曾當過脫衣舞者司機 還扮公雞賺外快

熱門新聞

趙晴清純柔和的氣質讓「司徒九月」看起來更加討喜。(取材自微博)

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

2024-06-14 08:00
最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

2024-06-17 21:31
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

2024-06-17 22:46
何泓姍在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒。(取材自微博)

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

2024-06-16 07:00
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

2024-06-19 08:00
李明依出席「戒菸就贏」比賽頒獎典禮。記者沈昱嘉／攝影

李明依揭狄鶯管教孫安佐內幕 當年被她嗆「不懂教孩子」

2024-06-16 13:07

超人氣

更多 >
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種
最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車

最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車
中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮