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「黑天鵝」14年後再戰懸疑驚悚 娜塔莉波曼首戰小螢幕

記者陳建嘉／即時報導
娜塔莉波曼在影集「湖中的女人」對摩西英格拉姆（右）的神秘死亡執著調查。(Apple TV+提供)
娜塔莉波曼在影集「湖中的女人」對摩西英格拉姆（右）的神秘死亡執著調查。(Apple TV+提供)

Apple TV+ 全新限定影集「湖中的女人」釋出正式預告，影后娜塔莉波曼不僅領銜主演還擔任監製，更是她從影以來首度主演的影集。故事背景設定於 1966 年的感恩節，巴爾的摩市發生一起年輕少女失蹤案，將兩位女性的命運緊密交織，並引發了一場致命的衝突。

該劇改編自「紐約時報」暢銷作家蘿拉李普曼同名小說，由憑藉著「我的寶貝男孩」嶄露頭角，入圍並拿下多項國際知名獎項的新銳導演艾瑪哈瑞爾編導及製作，擅長運用視覺美學打造獨特風格的她，此次帶來懸疑燒腦的黑色驚悚影集，同時也是一個關於女性追逐夢想而付出的代價的故事。

劇情描述娜塔莉波曼飾演的猶太家庭主婦麥迪，渴望擺脫過去的陰霾，重塑自己成為一名調查記者。摩西英格拉姆飾演的克莉歐則是一位為求生計，在巴爾的摩黑人的政治底層中掙扎的母親。兩人原本看似平行般的生活，隨著麥迪對克莉歐的神秘死亡執著調查劃下一道鴻溝，使周圍每個人都身處危險之中。「湖中的女人」將於7月19日於Apple TV+ 全球上線，首日首播前兩集，之後每週五上線新集數。

奧斯卡影后娜塔莉波曼再拍懸疑作品。(Apple TV+提供)
奧斯卡影后娜塔莉波曼再拍懸疑作品。(Apple TV+提供)
奧斯卡影后娜塔莉波曼再拍懸疑作品「湖中的女人」。(Apple TV+提供)
奧斯卡影后娜塔莉波曼再拍懸疑作品「湖中的女人」。(Apple TV+提供)

Apple 紐約時報 入圍

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