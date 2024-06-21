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「死侍與金鋼狼」來了 預售破紀錄 挑戰票房10億元

記者陳建嘉／綜合報導
「死侍與金鋼狼」預估將挑戰全球10億美元的驚人票房。（圖／二十世紀影業提供）
「死侍與金鋼狼」預估將挑戰全球10億美元的驚人票房。（圖／二十世紀影業提供）

漫威今年唯一大片「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）由萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、休傑克曼（Hugh Jackman）主演，共同對抗前所未見的強大敵人，該片預計會充滿天馬行空的想像力，更會有許多令人瞠目結舌的彩蛋，早在開拍之際就未演先轟動，先前預售票房大破紀錄，外媒「Deadline」更預測北美首周就能挑戰2億至2.39億美金，也非常有機會繼由「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）之後，讓漫威英雄再度挑戰全球10億美金的里程碑。

即便「死侍」首兩集的全球票房都在7億美金上下，但這次集結「X戰警」（X-Men）系列最具人氣的兩大英雄並肩作戰，而非昔日「X戰警：金鋼狼」（X-Men Origins: Wolverine）的短暫會面，自然讓影迷有高度期待，該片也確定將於中國上映，主要演員也將從上海啟程，展開全球巡迴，就是希望能為該片增加最大的能見度。

「死侍與金剛狼」每支預告都超精采，先前發布的最新精采預告中，這兩大超級英雄再度比嘴賤一較高下，兩人用餐時，狼叔要死侍把頭套戴回去，死侍說這樣會超難進食，狼叔則說他不戴回去的話才讓人難以下嚥；後來兩人依舊鬥嘴時，狼叔氣得伸出鋼爪，死侍卻再耍「基情」地意指他這樣一下全部出來太猛更虧他的鋼爪是弱弱的牛排刀，十足爆笑令人絕倒。

預告中也揭曉本集延續「死侍」系列的招牌後設手法，他們見到巨大蟻人殘骸時，死侍嘲諷保羅路德也會有老的一天，整個惡搞到再令鐵粉一秒高潮。

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