雷利史考特「神鬼戰士2」 號稱動作戲史上最大
雷利史考特（Ridley Scott）籌備多年，將2000年經典電影「神鬼戰士」（Gladiator）再度推出續作「神鬼戰士2」（Gladiator 2），改以前集的露西拉王后之子盧賽斯當作主角，該片也在歐洲電影展做初步展示，派拉蒙更大手筆請來眾多臨演在旁扮演羅馬軍團士兵，並在主禮堂四周圍布置微小型的羅馬競技場，更播放特別片段，派拉蒙影業發行總裁馬克維安（Mark Viane）更誇下海口表示「這部電影有電影史上最盛大的動作場面」。
雷利史考特也在影片介紹中表示，即便距離「神鬼戰士」已有將近四分之一個世紀，但這部續集「非常值得等待」，不僅會有標誌性的古羅馬時期大戰，還有競技場對決，由於該片劇情目前保密到家，讓人相當好奇如何延續前一集故事，繼續開展史詩旅程。
由於前一集男主角羅素克洛（Russell Ira Crowe）扮演的麥希穆斯將軍已在片中壯烈犧牲，續集改由與麥希穆斯有段曖昧關係的露西拉王后之子盧賽斯為重心，講述他長大之後面臨的種種冒險；夯劇「正常人」保羅梅斯卡（Paul Mescal）將接任長大後的盧賽斯，他也為該片進行一連串武術訓練，一改奶油小生名號練出壯碩肌肉。
前集扮演露西拉王后的康妮尼爾森（Connie Nielsen）、狄蒙杭蘇（Djimon Hounsou）都確定回歸，此外還有奧斯卡影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）、「最後生還者」（The Last of Us）佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）以及約瑟夫奎（Joseph Quinn）因也加盟演出，目前雖未釋出任何預告訊息，但已確定是下半年極受注目的大片，也是派拉蒙影業的重頭戲電影。
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