雷利史考特「神鬼戰士2」 號稱動作戲史上最大

保羅梅斯卡將飾演「神鬼戰士」中長大後的盧賽斯。（取材自劇照「日麗」）

雷利史考特（Ridley Scott）籌備多年，將2000年經典電影「神鬼戰士」（Gladiator）再度推出續作「神鬼戰士2」（Gladiator 2），改以前集的露西拉王后之子盧賽斯當作主角，該片也在歐洲電影展做初步展示，派拉蒙更大手筆請來眾多臨演在旁扮演羅馬軍團士兵，並在主禮堂四周圍布置微小型的羅馬競技場，更播放特別片段，派拉蒙影業發行總裁馬克維安（Mark Viane）更誇下海口表示「這部電影有電影史上最盛大的動作場面」。

雷利史考特也在影片介紹中表示，即便距離「神鬼戰士」已有將近四分之一個世紀，但這部續集「非常值得等待」，不僅會有標誌性的古羅馬時期大戰，還有競技場對決，由於該片劇情目前保密到家，讓人相當好奇如何延續前一集故事，繼續開展史詩旅程。

由於前一集男主角羅素克洛（Russell Ira Crowe）扮演的麥希穆斯將軍已在片中壯烈犧牲，續集改由與麥希穆斯有段曖昧關係的露西拉王后之子盧賽斯為重心，講述他長大之後面臨的種種冒險；夯劇「正常人」保羅梅斯卡（Paul Mescal）將接任長大後的盧賽斯，他也為該片進行一連串武術訓練，一改奶油小生名號練出壯碩肌肉。