賈斯汀酒駕重挫形象 布蘭妮粉絲嗆：虛偽男人
流行天王賈斯汀（Justin Timberlake）曾唱紅多首金曲，日前卻驚傳在紐約漢普頓因為酒駕遭到警方逮捕，目前已被釋放，並於7月底再度開庭，這起新聞也重挫賈斯汀的形象。他原本要在本周末於芝加哥舉辦兩場演唱會，能否如期舉辦還是未知數；此外，賈斯汀舊愛布蘭妮（Britney Spears）的粉絲們則趁機落井下石。
根據「華盛頓郵報」指出，賈斯汀被發現違反交通規則、酒駕，因為當時的員警太年輕，完全沒有認出他，他的朋友雖在旁求情，賈斯汀也低聲求饒「這會毀了我的巡演」，不過對方反而納悶「什麼巡演？」賈斯汀才補充「是我的演唱會」。
賈斯汀早被狗仔隊拍過多次酒後失態，只是這次竟鬧上警局，引發軒然大波，賈斯汀的舊愛布蘭妮粉絲更是趁機落井下石，特別挖出賈斯汀過往接受訪問的影片，一度用手指向螢幕喊話「別再喝酒了，妳知道我在講妳」，當時網友便懷疑他所指的就是疑似精神出問題的布蘭妮，紛紛痛批「終於有報應了」、「虛偽的男人」。
此外，布蘭妮的粉絲也在社群媒體上號召大家，快點去iTune付費下載布蘭妮的2011年的單曲「Crimimal」，把這首歌推上付費排行榜，藉此隔空消遣賈斯汀。
眾所周知，賈斯汀和布蘭妮有長達20多年的恩恩怨怨。他們曾經是紅遍全球的甜蜜情侶檔，但2002年，交往三年分手後的賈斯汀在接受採訪暗示「布蘭妮做了壞事」，讓當時事業如日中天的布蘭妮形象一落千丈。去年10月，布蘭妮的回憶錄「我心中的女人」（The Woman in Me）透露了很多「重磅炸彈」，包括曾經為賈斯汀墮胎。
上一則
陳曉想淨身出戶？「別當渣男」灌爆留言區
下一則
FB留言