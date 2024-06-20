賈斯汀酒駕重挫形象 布蘭妮粉絲嗆：虛偽男人

布蘭妮和賈斯汀曾是紅遍全球的甜蜜情侶檔。(路透資料照片)

流行天王賈斯汀（Justin Timberlake）曾唱紅多首金曲，日前卻驚傳在紐約漢普頓因為酒駕遭到警方逮捕，目前已被釋放，並於7月底再度開庭，這起新聞也重挫賈斯汀的形象。他原本要在本周末於芝加哥 舉辦兩場演唱會，能否如期舉辦還是未知數；此外，賈斯汀舊愛布蘭妮（Britney Spears）的粉絲們則趁機落井下石。

根據「華盛頓郵報 」指出，賈斯汀被發現違反交通規則、酒駕，因為當時的員警太年輕，完全沒有認出他，他的朋友雖在旁求情，賈斯汀也低聲求饒「這會毀了我的巡演」，不過對方反而納悶「什麼巡演？」賈斯汀才補充「是我的演唱會」。

賈斯汀早被狗仔隊拍過多次酒後失態，只是這次竟鬧上警局，引發軒然大波，賈斯汀的舊愛布蘭妮粉絲更是趁機落井下石，特別挖出賈斯汀過往接受訪問的影片，一度用手指向螢幕喊話「別再喝酒了，妳知道我在講妳」，當時網友便懷疑他所指的就是疑似精神出問題的布蘭妮，紛紛痛批「終於有報應了」、「虛偽的男人」。

此外，布蘭妮的粉絲也在社群媒體 上號召大家，快點去iTune付費下載布蘭妮的2011年的單曲「Crimimal」，把這首歌推上付費排行榜，藉此隔空消遣賈斯汀。