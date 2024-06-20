雷利史考特力挺「神鬼戰士2」 將有「史上最大動作戲」

羅素克洛主演「神鬼戰士」是經典戰爭大片。(UIP提供)

雷利史考特籌備多年，將2000年經典電影「神鬼戰士」再度推出續作「神鬼戰士2」，改以前集的露西拉王后之子盧賽斯當作主角，該片也在歐洲電影展做初步展示，派拉蒙更大手筆請來眾多臨演在旁扮演羅馬軍團士兵，並在主禮堂四周圍佈置微小型的羅馬競技場，更播放特別片段，派拉蒙影業發行總裁馬克維安更誇下海口表示「這部電影有電影史上最盛大的動作場面」。

雷利史考特也在影片介紹中表示，即便距離「神鬼戰士」已有將近四分之一個世紀，但這部續集「非常值得等待」，不僅會有標誌性的古羅馬時期大戰，還有競技場對決，由於該片劇情目前保密到家，讓人相當好奇如何延續前一集故事，繼續開展史詩旅程。