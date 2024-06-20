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雷利史考特力挺「神鬼戰士2」 將有「史上最大動作戲」

記者陳建嘉／即時報導
羅素克洛主演「神鬼戰士」是經典戰爭大片。(UIP提供)
羅素克洛主演「神鬼戰士」是經典戰爭大片。(UIP提供)

雷利史考特籌備多年，將2000年經典電影「神鬼戰士」再度推出續作「神鬼戰士2」，改以前集的露西拉王后之子盧賽斯當作主角，該片也在歐洲電影展做初步展示，派拉蒙更大手筆請來眾多臨演在旁扮演羅馬軍團士兵，並在主禮堂四周圍佈置微小型的羅馬競技場，更播放特別片段，派拉蒙影業發行總裁馬克維安更誇下海口表示「這部電影有電影史上最盛大的動作場面」。

雷利史考特也在影片介紹中表示，即便距離「神鬼戰士」已有將近四分之一個世紀，但這部續集「非常值得等待」，不僅會有標誌性的古羅馬時期大戰，還有競技場對決，由於該片劇情目前保密到家，讓人相當好奇如何延續前一集故事，繼續開展史詩旅程。

由於前一集男主角羅素克洛扮演的麥希穆斯將軍已在片中壯烈犧牲，續集改由與麥希穆斯有段曖昧關係的露西拉王后之子盧賽斯為重心，講述他長大之後面臨的種種冒險，前集扮演露西拉王后的康妮尼爾森、「奴隸角鬥士」狄蒙杭蘇都確定回歸，此外還有奧斯卡影帝丹佐華盛頓、「最後生還者」佩德羅帕斯卡以及約瑟夫奎因也加盟演出，目前雖未釋出任何預告訊息，但已確定是下半年極受注目的大片，也是派拉蒙影業的重頭戲電影。

保羅梅斯卡將飾演「神鬼戰士」首集露西拉王后之子盧賽斯。(摘自劇照「日麗」)
保羅梅斯卡將飾演「神鬼戰士」首集露西拉王后之子盧賽斯。(摘自劇照「日麗」)

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