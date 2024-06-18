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新版「刀鋒戰士」卡關 前主角衛斯理史奈普也來開酸

記者陳建嘉／綜合報導
衛斯理史奈普主演「刀鋒戰士」三部曲被譽為是R級超級英雄電影經典。（取材自X平台）
衛斯理史奈普主演「刀鋒戰士」三部曲被譽為是R級超級英雄電影經典。（取材自X平台）

「刀鋒戰士」（Blade）自從回歸漫威版權後，2019年拍板由兩度獲得奧斯卡男配的馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）接任主演。然而，該片迄今已有兩位導演求去、換過五位編劇，首任導演巴薩姆塔里克（Bassam Tariq）因為製作過程撞到自己行程而請辭，近日又有第二任導演楊迪孟治（Yann Demange）也相繼離開，讓電影不知何時才能開拍，就連前一任「刀鋒戰士」衛斯理史奈普（Wesley Snipes）也在X平台發聲，但語氣充滿揶揄。

衛斯理在X平台表示，並貼出一張自己昔日演出「刀鋒戰士」的微笑照片，「他們還在尋找一種祕密武器，而他們仍堵在車陣裡騎著雪地摩托車」，並意有所指提到自己的角色「日行者」，「日行者總是會讓這些事情看起來很容易，不是嗎？」

衛斯理史奈普曾因為逃稅而入獄，原本被看好的星途也出問題，衛斯理去年接受「The Daily Beast」專訪時，曾提到自己早無計畫回歸該角色，「那部分級在PG的『刀鋒戰士』怎麼了，找不到導演？因為所有想去拍那片的人都會被嘲笑，因為我們已經做到最完美了，而那邊也沒有『刀鋒戰士』的導演史蒂夫諾靈頓（Stephen Norrington）」。

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