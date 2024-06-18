「布裘」同框？裘莉帶小女兒走紅毯 她超像爸爸引話題

安琪莉娜裘莉（右）罕見帶著15歲小女兒薇薇安亮相。（歐新社）

好萊塢巨星安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）近日現身東尼獎紅毯，她與布萊德彼特 （Brad Pitt）的15歲親生小女兒薇薇安裘莉彼特（Vivienne Jolie-Pitt）也跟著媽媽共同出席活動，罕見在鏡頭前亮相，與布萊德彼特相似的精緻外貌也引發關注，現場宛如另類「布裘」同框。

ETtoday報導，有「劇場界最高榮譽」之稱的「東尼獎」（Tony Award），日前舉行頒獎典禮，安琪莉娜裘莉擔任製作人的音樂劇「局外人」（The Outsiders）風光入圍 11個獎項，最終獲得包含最佳音樂劇在內的4項大獎。

當晚，安琪莉娜裘莉罕見帶著薇薇安一起走紅毯。據「People」報導，對音樂劇有興趣的薇薇安也在「局外人」劇組中擔任製作助理。不過先前該劇的節目單公開後，她卻被發現以「薇薇安裘莉」（Vivienne Jolie）列名在工作人員中，原姓氏中的「彼特」遭到去除，一度引發關注。

另據udn STYLE報導，頒獎典禮當天，安琪莉娜裘莉以一襲天鵝絨禮服現身，顯得非常高級，而禮服的抓皺及垂墜感也替造型增添了一種浪漫優雅的氣息，整體十分高雅又不失性感，一出場就瘋狂散發女王氣勢。

一同出席的女兒則是選穿西裝亮相，兩人顏色搭配詮釋母女裝，成為當日的最大亮點。