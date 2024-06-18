伊恩麥克連演到一半跌落舞台 痛到大叫緊急送醫

伊恩麥克連在倫敦演出舞台劇期間，失足跌落舞台。（路透資料照片）

電影「魔戒」（The Lord of the Ring）中飾演「甘道夫」的伊恩麥克連（Ian McKellen）日前在倫敦演出舞台劇 期間，失足從舞台上跌下，緊急被送醫治療。劇院發言人表示，麥克連目前精神狀態良好，預計將迅速康復。

本報系聯合報引述BBC、衛報報導，85歲的伊恩麥克連日前在倫敦的諾埃爾．科沃德劇院（Noël Coward Theatre），演出改編自莎士比亞（William Shakespeare）名作的舞台劇「Player Kings」，在一場打鬥戲期間失足從舞台上摔下。

ETtoday綜合媒體報導，伊恩麥克連不慎跌落舞台後，現場觀眾目睹意外相當驚慌，他當時痛到大聲求救，現場兩名醫生也提供緊急救護，觀眾即刻被疏散，演出也宣告暫停，而在送醫接受檢查後，所幸只是皮肉傷，精神狀況良好無大礙。

現場觀眾回憶事發情況，伊恩麥克連當時準備離開舞台，下台時突然加快腳步，似乎是被自己絆倒才會失足摔落。

伊恩麥克連出道超過60年，最為觀眾熟悉的角色包括在「魔戒」系列中的甘道夫，以及在「X戰警」（X-Men）系列中飾演萬磁王。