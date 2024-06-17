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新版「刀鋒戰士」連走2任導演 衛斯理史奈普喊話了

記者陳建嘉／即時報導
衛斯理史奈普主演「刀鋒戰士」三部曲被譽為是R級超級英雄電影經典。(摘自X)
衛斯理史奈普主演「刀鋒戰士」三部曲被譽為是R級超級英雄電影經典。(摘自X)

自從回歸漫威版權之後，「刀鋒戰士」於2019年拍板定案由「幸福綠皮書」、「月光下的藍色男孩」兩度獲得奧斯卡男配的馬赫夏拉阿里接任，然則迄今已有2位導演求去、換過5位編劇，首任導演巴薩姆塔里克因為製作過程撞到自己行程而請辭，近日又有第二任導演楊迪孟治也相繼離開，讓電影不知何時才能開拍，就連前一任「刀鋒戰士」衛斯理史奈普也在X發聲，但語氣充滿揶揄。

衛斯理在X發聲，並貼出一張自己昔日演出「刀鋒戰士」的微笑照片，「他們還在尋找一種秘密武器，而他們仍堵在車陣裡騎著雪地摩托車」，並意有所指提到自己的角色「日行者」，「日行者總是會讓這些事情看起來很容易，不是嗎？」不過，即便「刀鋒戰士」目前拍攝陷入困境，尚未找到新任導演、編劇，目前仍預定將於2025年11月7日上映，外界認為頗有可能延後檔期。

衛斯理曾因為逃稅而入獄，原本被看好的星途也出問題，衛斯理去年接受「The Daily Beast」專訪時，曾提到自己早無計畫回歸該角色，「那部分級在PG的『刀鋒戰士』怎麼了，找不到導演？因為所有想去拍那片的人都會被嘲笑，因為我們已經做到最完美了，而那邊也沒有『刀鋒戰士』的導演史蒂夫諾靈頓」。

馬赫夏拉阿里成為新一任「刀鋒戰士」，電影卻遲遲未開拍。(摘自劇照「艾莉塔：戰鬥天...
馬赫夏拉阿里成為新一任「刀鋒戰士」，電影卻遲遲未開拍。(摘自劇照「艾莉塔：戰鬥天使」)

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