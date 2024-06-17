新版「刀鋒戰士」連走2任導演 衛斯理史奈普喊話了

衛斯理史奈普主演「刀鋒戰士」三部曲被譽為是R級超級英雄電影經典。(摘自X)

自從回歸漫威 版權之後，「刀鋒戰士」於2019年拍板定案由「幸福綠皮書」、「月光下的藍色男孩」兩度獲得奧斯卡 男配的馬赫夏拉阿里接任，然則迄今已有2位導演求去、換過5位編劇，首任導演巴薩姆塔里克因為製作過程撞到自己行程而請辭，近日又有第二任導演楊迪孟治也相繼離開，讓電影不知何時才能開拍，就連前一任「刀鋒戰士」衛斯理史奈普也在X發聲，但語氣充滿揶揄。

衛斯理在X發聲，並貼出一張自己昔日演出「刀鋒戰士」的微笑照片，「他們還在尋找一種秘密武器，而他們仍堵在車陣裡騎著雪地摩托車」，並意有所指提到自己的角色「日行者」，「日行者總是會讓這些事情看起來很容易，不是嗎？」不過，即便「刀鋒戰士」目前拍攝陷入困境，尚未找到新任導演、編劇，目前仍預定將於2025年11月7日上映，外界認為頗有可能延後檔期。