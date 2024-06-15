麥特戴蒙、凱西艾佛列克新電影鬧事 搶劫失敗搞逃亡

麥特戴蒙（左）、凱西艾佛列克在劫盜電影「鬧事之徒」同台飆戲。（Apple TV+ 提供）

Apple TV+ 全新動作劫盜電影「鬧事之徒」找來金球影帝麥特戴蒙攜手奧斯卡 影帝凱西艾佛列克同台飆戲，這也是兩人繼「心靈捕手」、「海邊的曼徹斯特」後再度攜手合作。兩人將領銜主演並共同擔任監製，同時麥特的好友、凱西的哥哥班艾佛列克也參與製片。

該片由「神鬼認證」、「明日邊界」導演道格李曼執導，同時也是麥特自2002 年的「神鬼認證」後，時隔22年再與導演李曼合作。故事描述一個走投無路的父親（麥特戴蒙飾）和一個剛出獄的前科犯（凱西艾佛列克）被迫合作，不情願被湊作堆的兩人捲入一場搶案，將攜手搶奪貪腐政客的不義之財。不料竟搶劫失敗，意外鬧出一場荒腔走板的逃亡之旅。

影帝凱西不僅主演又參與監製，也與「山巔之城」查克麥拉倫一同擔任編劇，他透露靈感來自於他非常喜愛的「午夜狂奔」、「虎豹小霸王」和「日舞小子」等經典作品，直說一直都想發展一部「兄弟檔動作喜劇 」，因此找來從小學就結識成好友的麥特一起演出，更將故事搬回到家鄉波士頓作為背景，結合喜劇元素與動作冒險，以全新的方式呈現劫盜電影。