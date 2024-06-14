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死侍、金鋼狼戲中嘴賤 戲外大聊爸爸經

記者陳建嘉／綜合報導
「死侍與金剛狼」最新海報超爆笑。（圖／漫威影業提供）
「死侍與金剛狼」最新海報超爆笑。（圖／漫威影業提供）

漫威宇宙電影「死侍與金剛狼」（Deadpool & Wolverine），近日釋出多款特殊版本海報以及一支全新預告，影片中死侍與狼叔嘴賤比高下，但銀幕外萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）與休傑克曼（Hugh Jackman）則反過來分享溫情爸爸經。而萊恩雷諾斯與休傑克曼宣傳睽違15年再度攜手合作的「死侍與金剛狼」，毫不意外登上時人雜誌最新一期封面，並在專訪中一反以往隔空喊話和銀幕裡嘴賤至極的常態、竟正經談起「溫情爸爸經」！

萊恩雷諾斯在專訪中不諱言自己患有焦慮症，身為多年好友的休傑克曼當然早已得知，並讚揚他正視這個問題，且拋出另一個重要的問題：「當上爸爸是否有助於病情好轉？」萊恩立刻回答「是」，並坦言自己的焦點不會放在自己身上，而是他的孩子們，滿滿父愛不言而喻。

另外，萊恩雷諾斯也坦言，如今自己已與焦慮和平共處、甚至愛上了這份焦慮，因為當他看見孩子有同樣問題時，更能以同情心與他們互動；另外在拍攝本片時，他也「受益於」隨時都在杞人憂天的思緒，指出更多不足之處，讓本片變得更好！

休傑克曼則分享自己的「錯誤示範」，他曾主持奧斯卡典禮和演出音樂劇，在準備期間為了不讓孩子感受自己的焦慮而疏遠他們，反而可能讓孩子以為是自己的錯，但這其實影響孩子們不大，反而是讓「懺悔」的他一反以前隱藏作風、大方告知他們自己的心情，彼此也會如好友般互相打氣。

「死侍與金剛狼」找來萊恩雷諾斯、休傑克曼展現互動魅力。（圖／漫威影業提供）
「死侍與金剛狼」找來萊恩雷諾斯、休傑克曼展現互動魅力。（圖／漫威影業提供）

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