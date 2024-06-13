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獻聲「腦筋急轉彎2」新角色 瑪雅霍克焦慮到脖子、肩膀痛

記者陳建嘉／綜合報導
瑪雅霍克是好萊塢著名的星二代，在「腦筋急轉彎2」為阿焦配音。（圖／迪士尼提供）
瑪雅霍克是好萊塢著名的星二代，在「腦筋急轉彎2」為阿焦配音。（圖／迪士尼提供）

皮克斯賣座動畫續集「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2）找來現年25歲的瑪雅霍克(Maya Hawke)為新情緒角色「阿焦」獻聲，瑪雅是好萊塢著名的星二代，為大明星伊森霍克(Ethan Hawke)和鄥瑪舒曼（Uma Thurman）的女兒，不僅長相甜美又具有媽媽古典氣質，在片中徹底展示了焦慮「可以成為壞的力量，也能成為好的力量。」

本集故事從女主角萊莉13歲的人生開展，她大腦的總部某天突然被拆除並施工，以便為新的情緒挪出空間，當樂樂和憂憂等人還在不知所措時，新的情緒阿焦、阿慕、阿羞及阿廢已經登場。而代表焦慮的阿焦可能會在一夕之間改變萊莉的生活、性格，甚至會惹毛許多人，她的友誼、家庭和學校生活，也因此備受考驗。

曾因演出影集「怪奇物語」獲得土星獎女配角的瑪雅為了配音完美，強迫自己融入阿焦的角色，笑言因為太情緒化，「配音結束後我的脖子很痛、肩膀也很痛，我一直感覺我非常緊張，最後簡直筋疲力盡。不過過程真的很有趣，所以也就無所謂了。」

雖然在片中，阿焦個性太鮮明，幾乎搶走其他人的鋒頭，但萊莉的本質仍是健康快樂的小女孩，因此一直是她大腦重心的樂樂，必須負起照顧萊莉心智發展的重責大任，而樂樂仍由獲得數次艾美獎提名的女星愛咪波勒(Amy Poehler)再次配音。

提起新朋友阿焦，愛咪波勒認為皮克斯最酷的地方是，焦慮的出現其實是為了保護萊莉，「焦慮就像引擎，促使我們採取行動，但不幸的是，當焦慮有了控制權，會讓我們無法享受應有的快樂，甚至阻礙了人際關係。」

愛咪波勒也提到，「腦筋急轉彎2」的推出正值關鍵時刻，在氣候變遷、物價上漲、全球處在永無止盡的衝突中，年輕人正經歷普遍的焦慮中，「但是隨著年齡的增長，你會發現，儘管很艱難，還是得隨時隨地為快樂挪出空間，我也希望這部電影能幫助人們獲得歸屬感，並理解那些曾經有類似掙扎的人。」

愛咪波勒回歸「腦筋急轉彎2」為樂樂配音。（圖／迪士尼提供）
愛咪波勒回歸「腦筋急轉彎2」為樂樂配音。（圖／迪士尼提供）

艾美獎 氣候變遷 好萊塢

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