觀眾口味巨變 情色不再吃香？ 賣座片性愛元素銳減

莎朗史東在「第六感追緝令」大膽演出，曾是該片在全球狂賣的關鍵。(取材自IMDb)

當今電影觀眾比他們的上一輩「純情」？最新英國研究指出，每年最賣座的200多部電影中，性愛內容逐年降低，對比去年，色情元素銳減40%，沒有色情內容的電影票房卻屢締佳績，顯然現今觀眾眼中，性愛是種過時賣點。

從以前到現在，「性愛」或「色情」都是電影大賣點，隨著觀念愈來愈開放，主流影片中展現的情色尺度一度飆到極高，莎朗史東(Sharon Stone)在「第六感追緝令」(Basic Instinct)交叉雙腿露第三點的畫面，讓該片衝上賣座冠軍；可是去年賣座的「Barbie芭比 」，與性相關的內容尺度，卻比1960年代還要緊縮。

難道過去大家以為的助「性」刺激票房都錯了？事實上，由於影音平台蓬勃發展，節目尺度沒有底限，觀眾花訂閱費就能在家看到飽，多少也讓電影愈來愈難以「色情」做吸引力；而且內容愈大膽，愈會把年輕觀眾擋在門外，反而不利電影分級。