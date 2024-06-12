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觀眾口味巨變 情色不再吃香？ 賣座片性愛元素銳減

記者蘇詠智╱綜合報導
莎朗史東在「第六感追緝令」大膽演出，曾是該片在全球狂賣的關鍵。(取材自IMDb)
莎朗史東在「第六感追緝令」大膽演出，曾是該片在全球狂賣的關鍵。(取材自IMDb)

當今電影觀眾比他們的上一輩「純情」？最新英國研究指出，每年最賣座的200多部電影中，性愛內容逐年降低，對比去年，色情元素銳減40%，沒有色情內容的電影票房卻屢締佳績，顯然現今觀眾眼中，性愛是種過時賣點。

從以前到現在，「性愛」或「色情」都是電影大賣點，隨著觀念愈來愈開放，主流影片中展現的情色尺度一度飆到極高，莎朗史東(Sharon Stone)在「第六感追緝令」(Basic Instinct)交叉雙腿露第三點的畫面，讓該片衝上賣座冠軍；可是去年賣座的「Barbie芭比」，與性相關的內容尺度，卻比1960年代還要緊縮。

難道過去大家以為的助「性」刺激票房都錯了？事實上，由於影音平台蓬勃發展，節目尺度沒有底限，觀眾花訂閱費就能在家看到飽，多少也讓電影愈來愈難以「色情」做吸引力；而且內容愈大膽，愈會把年輕觀眾擋在門外，反而不利電影分級。

另一個原因，則可能是「#Me Too」運動後，影劇圈流行聘請親密戲指導，他們的工作就會評估激情場面是否對情節真有必要、該怎麼拍才能讓演員不會不舒服，也就過濾掉一大堆「為脫而脫」的安排，使得拍攝尺度受到嚴格控制，自然也就沒辦法再像以往那麼開放。

「薩特本」情色內容引起熱烈話題，但片子主要在影音平台推出，沒有在戲院上映。(取材...
「薩特本」情色內容引起熱烈話題，但片子主要在影音平台推出，沒有在戲院上映。(取材自IMDb)

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