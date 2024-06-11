珍妮佛洛佩茲致命傷是男人？友人曝她怕孤老成瑪丹娜

珍妮佛洛佩茲（圖）被爆不想淪為瑪丹娜，到了60多歲還是自己一個人。（路透資料照片）

八卦刊物一再唱衰珍妮佛洛佩茲 （翹臀珍，Jennifer Lopez）與班艾佛列克 （Ben Affleck）的婚姻，尤其近日班已搬出兩人共同購置的6000萬美元豪宅，珍妮佛也被發現已找人接洽出售該豪宅的事宜，看起來他們的婚姻恐怕撐不滿兩年就要告吹，但珍妮佛仍堅持不肯輕易放棄，還不惜直接取消原定夏天要進行的巡演，盡全力救婚姻。她的友人透露，她在婚變風波裡承受了一大堆的指責和調侃，沒有任何反駁，哪怕很多都不一定是事實，也未必都是她的責任，她卻仍然願意再拚下去。

珍妮佛身價傲人，錢多到可以很奢華過完下半輩子，為何還要在一段不愉快的婚姻中忍耐，甚至有機會切斷而不切？八卦刊物「Star」雜誌稱她已經開啟「防衛模式」，堅信班艾佛列克只是一時氣昏頭，最後終將會明白，他們是天造地設的一對，這段婚姻還是會有好的結果。

而英國「每日郵報」則稱珍妮佛的友人們認為，她對於演藝事業很有想法，也會逼迫自己非常規律，為了保有完美的體態和丰采，什麼鍛鍊都會嚴格執行。可是，「男人」就是她永遠的致命傷，一談起戀愛來，她總是很難保持理智，時常在上面栽跟頭。

譬如和班艾佛列克重燃愛火，她又一下子被愛情沖昏頭，認定班和她才是彼此命中註定的人，她相信班艾佛列克如果積極努力，有機會成為雷根之後的另一位演員出身美國總統。她也願意為了班而讓步、暫時放下自己相當重視的演藝事業，即便她過去很討厭班抽菸，發現班真的無法戒菸，現在也願意退讓，她也至今都還未摘婚戒，決心拚盡一切，挽回班的心。

珍妮佛洛佩茲被爆不想淪為瑪丹娜（圖），到了60多歲還是自己一個人。（取材自Instagram）

也有八卦刊物認為珍妮佛如此執迷不悟，更多是為了保住面子，她已經有過三段失敗的婚姻，這次再搞砸就是第四回，誰都丟不太起這種臉。友人則曝她不想淪為瑪丹娜 （Madonna），到了60多歲還是自己一個、頂多交一些年輕小男友玩玩，她希望找到一位伴侶，能夠陪她長長久久。