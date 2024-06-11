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安德魯麥卡西「新鼠黨」紀錄片首映 當年大咖重聚

記者蘇詠智／綜合報導
安德魯麥卡西（左起）、艾莉希迪、黛咪摩爾、強奎爾再聚一堂。（美聯社）
安德魯麥卡西（左起）、艾莉希迪、黛咪摩爾、強奎爾再聚一堂。（美聯社）

1980年代幾位最常出現在青春影片的台柱偶像，被媒體統稱為「新鼠黨」（Rat Pack），讓年輕觀眾瘋狂崇拜。過了快40年，身為「新鼠黨」大將之一、「神氣活現」（Mannequin）男主角安德魯麥卡西（Andrew McCarthy），執導了以「新鼠黨」為主題的紀錄電影，在崔貝卡影展（Tribeca Film Festival）首映，昔日合作夥伴黛咪摩爾（Demi Moore）、艾莉希迪（Ally Sheedy）、強奎爾（Jon Cryer）都來站台，勾起影迷無限回憶。

黛咪摩爾（中）曾與艾莉希迪（右二）、安德魯麥卡西（右一）在「七個畢業生」演同學。...
黛咪摩爾（中）曾與艾莉希迪（右二）、安德魯麥卡西（右一）在「七個畢業生」演同學。（取材自IMDb）

當年這群金童玉女們被稱為「新鼠黨」，是為了拿來和好萊塢黃金年代一群私交甚篤、常在銀幕上合作的大牌所組的「鼠黨」作為對比。「新鼠黨」成員發展各有不同，有著一張斯文娃娃臉的安德魯麥卡西因為演出「紅粉佳人」（P!nk）、「神氣活現」，曾紅極一時，後來隨著年歲漸長，不能再扮偶像，聲勢漸走下坡，現在不只當導演、偶爾拍戲，還是出過書的才子。

當年和他在「七個畢業生」（St. Elmo's Fire）演同學的黛咪摩爾，以「第六感生死戀」（Ghost）登上影壇天后寶座，近來在新片「物質」（The Substance，暫譯）的演技廣獲好評，可望迎來演藝事業第二春。另一位「七」片的主角艾莉希迪，則在主演「霹靂5號」（Short Circuit）後成為紅牌玉女，以「高檔貨」（High Art）成功轉型演技派，近年則擔任劇場藝術的教授。

玉女 好萊塢

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