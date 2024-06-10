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何時訂婚？34歲泰勒絲和男友被問到煩

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒絲被傳先不為結婚煩惱，要把歐洲巡演先顧好。（歐新社資料照片）
泰勒絲被傳先不為結婚煩惱，要把歐洲巡演先顧好。（歐新社資料照片）

樂壇天之驕女泰勒絲(Taylor Swift)，雖然與美式足球名將崔維斯凱爾西(Travis Kelce)的戀火燒得正旺、常會在她巡迴演出的空檔約會，但因為各方太關心他們的婚事，除了彼此親友時不時都會暗示性的提問，網友也常常直接丟出這一題，彷彿在逼他們非得做一些什麼，讓他們不堪其擾。

崔維斯凱爾西據稱是不會被人逼著做事的性格。（路透資料照片）
崔維斯凱爾西據稱是不會被人逼著做事的性格。（路透資料照片）

泰勒絲和崔維斯都是34歲，早就是適合成家的年紀，再晚一點泰勒絲如果要生兒育女恐怕就要面對「高齡生產」的挑戰，因而許多粉絲的眼中，他們真的不應該再拖下去。只是崔維斯是很討厭被逼迫的性格，他有自己的想法，什麼時候該要向女友單膝下跪、獻上婚戒，都心裡有數，旁人再逼他只會讓他更不想求婚。

對於崔維斯的脾氣很了解的泰勒絲，當然也不至於自討沒趣，根據專門報導名流八卦的「Life & Style」雜誌，她現在先不太為婚事著急，把全副心力放在還沒結束的歐洲巡演上，也禁止朋友們老是提到她的婚事進度，一天到晚拿這個煩她並無任何幫助。該雜誌稱她很確定崔維斯是真命天子，也期待他能早點求婚，因為她已經想要跟他計畫婚後生兒育女的時間表了。

泰勒絲 足球

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