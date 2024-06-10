裘莉家鬥贏小布 被轟拿小孩當報復工具

安琪莉娜裘莉常常把孩子們帶去參加自己的新片活動。（路透資料照片）

布萊德彼特 (Brad Pitt)與安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)的8年離婚戰雖然有可能在財產分配等事務上由男方取勝，女方卻在家庭內鬥上狠狠贏了男方。根據「紐約郵報」八卦版報導，布萊德彼特的身旁人員怒批裘莉拿小孩當報復工具，而且每一次只要法庭上做出對小布 有利的裁決，她接下來就會重手還擊，而且都是跟孩子有關係，就是要讓小布心靈受創，現在兩人共有的孩子們，只剩下年紀最小的親生兒子納克斯還沒有公開與父親切割，其他每一個都陸續去掉父姓，包括最新一起、兩人親生長女喜蘿被傳自己請律師要申請拿掉父姓，小布身旁消息來源嗆道：「頭腦清楚的人自己都能推論出到底誰在背後主導這一切。」

布萊德彼特的身旁人員怒批裘莉拿小孩當報復工具。（路透資料照片）

「紐約郵報」八卦版報導，裘莉很堅持布萊德彼特在私人飛機上對她及試圖伸出援手的孩子們動粗，而且往她與小孩身上倒酒，儘管FBI已撤案、洛杉磯郡的兒童與家庭事務單位調查後亦並未對小布有任何的起訴，可是裘莉怒氣未消，堅持報復，幾年之內將小孩一個一個引導選擇靠向自己這一方、和父親決裂。布裘昔日的保鑣才透露有旗下同仁表示裘莉鼓勵小孩不要跟父親見面，裘莉不但要求因為有保密條款、此事不得作為證據，況且馬上就出現了喜蘿要申請去父姓這件事，小布這一方當然很清楚又是為了什麼。

對於在私人飛機上的衝突，小布身旁人員表示，他承認自己在那時的行為不對，而且馬上戒酒戒菸，可是「紐約郵報」八卦版也引述來自演藝界的不具名消息來源指出，他從來沒有正式為私人飛機上的事情道歉。不過若是他道歉了，能夠止住裘莉的報復手段嗎？也許未必，歐美八卦刊物都報導過，裘莉當初一心想把還是有婦之夫的小布搶到手，就是各種方法都用上，顯然她對於自己希望的事，不惜一切手段，意志相當堅決，眼看各方都視她為離婚戰中的「壞人」，對小布的恨意就更難消，一定要打擊他到讓他沒辦法好過為止。

為了避免讓情況變得更加不利，小布對外盡可能不對小孩發表看法，或是公開指責裘莉的不是，就算很清楚知道對方的舉動。小布身旁的人是只能安慰他，事情總有一天會好轉，也許孩子們自己獨立了過生活，會慢慢有自己的想法，不會再受到洗腦或影響，他只能期望他們會願意再來重建彼此的關係。