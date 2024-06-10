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班珍被揭婚姻不「性」福 傳要賣豪宅離婚

記者蘇詠智／綜合報導
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的婚姻不滿兩年，已經陷入大危機。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的婚姻不滿兩年，已經陷入大危機。（路透資料照片）

近日深陷離婚流言風暴的班艾佛列克(Ben Affleck)與珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)，曾被傳簽有「每周至少歡好4次」條款，那時網友調侃珍妮佛需求過大，難怪班常在公眾場合被拍到疲憊、憔悴的模樣。然而最新一期「國家詢問報」揭露，兩人別說「每周4次」，連「每周1次」都很久沒有，班更感到自己當初性欲衝腦，才會鬼迷心竅進入這段失敗的婚姻。

班珍復合初期，常在各種公開活動上不停親吻秀恩愛，班艾佛列克本來覺得沒什麼，後來發現自己變成友人與網友的笑柄、還被模仿，就益發不愛這樣肉麻的高調展現。偏偏珍妮佛洛佩茲永遠要當各方矚目的焦點，班想要收斂卻被她拒絕，久而久之也受夠了她的霸道氣燄，欲火急速降溫，在臥房內根本懶得討她歡心，使得性生活品質一路下滑，這大半年來，班索性搬去另外一間臥室，近日更乾脆另外租房子住，完全沒有要跟珍妮佛再享魚水之歡的意思。

而珍妮佛本身很重視體態維持，要求生活、飲食都健康，對於班超愛垃圾食物，也不肯戒掉菸癮大傷腦筋，班要和她接吻前她還得給他口香糖，嚴重影響她的「性」趣。

房事冷淡已久，生活和個性上亦各有堅持，外界不看好他們能再撐多久。專門報導名流緋聞的TMZ更稱他們已找人幫忙賣掉去年5月才添購的6000萬美元豪宅，認為是他們終將離婚的鐵證。

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 緋聞

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