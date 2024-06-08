瑪丹娜挑戰喜劇 卻成演藝生涯黑歷史

瑪丹娜在樂壇是永遠的女王，但其他領域就沒吃得那麼開。（歐新社資料照片）

樂壇天后瑪丹娜 （Madonna）慶祝成名40周年，之前在巴西里約熱內盧的海灘舉辦免費演唱會，吸引160萬人參加、打破史上紀錄，為她的演藝生涯再寫下風光的成績。然而她雖然在樂壇有傳奇般的地位，在演出電影方面卻是屢屢踢到鐵板，有些影片反應之差，甚至是她不願意提到的「黑歷史」，就像是下個月即將推出藍光的「那女孩是誰」（Who's That Girl）。

瑪丹娜在「那女孩是誰」中扮演一個古怪、剛從監獄 裡被放出來的女孩，為了想要找到自己被陷害的證據，反而將受命看管她的律師葛里芬鄧（Griffin Dunne）的生活弄得天翻地覆，原本嚴肅的葛里芬卻在混亂中愛上了她。當初片子被宣傳成瑪丹娜挑戰喜劇演出的力作，她還包辦了影片同名主題曲，結果卻是主題曲大熱、登上告示牌百大熱門排行榜冠軍，片子卻賣得相當淒慘，還被影評人嫌到一文不值，成了著名的大失敗。

當年瑪丹娜在訪問時宣告對於進軍影壇的雄心，表示自己要讓不看好她的人刮目相看，卻一再弄得灰頭土臉，據英國「每日郵報」所稱，「那女孩是誰」是她心中的痛，完全不想再提，連那時的老公西恩潘（Sean Penn）都知道千萬不要在她面前講到這部片。

但災情更加慘重的是葛里芬鄧，他近日推出個人回憶錄，裡面寫到「那女孩是誰」讓他從前途看好的小生瞬間演藝行情大跌。在該片推出之前，他主演了馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）在坎城影展 得到最佳導演獎的「下班以後」（After Hours），被視為新一代的演技派，然後「那女孩是誰」馬上讓他事業下滑。