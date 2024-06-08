與父心結難解 麥考利克金為兒過節

麥考利克金(左起)、布蘭達宋很少帶兒子一起公開亮相。(路透資料照片)

曾是全球最紅童星的「小鬼當家」麥考利克金（Macaulay Culkin），因故和父親失和多年，至今無法和解，也再不跟父親見面。眼看美國父親節、6月第三個周日很快就要來到，不禁在社群網站 上留言，要以父親的身分來度過這一天。

父親節對全球廣大民眾而言，都是感念爸爸的日子，然而麥考利克金卻寫道：「如果對我有一些了解，就知道我過去和父親節之間有一些很複雜的關係。」他決定重新發明屬於這一天的傳統，把這天定為「我是你的父親」節，為了兩個心愛的寶貝兒子來慶祝，盡量在這一天做些讓他們開心的、有趣的事。

麥考利16歲就打官司，爭取可以自由動用自己辛苦賺來的5000萬美元權利，然後就跟父親不再見面。他更無法忘記，11歲的時候受邀客串主持一集「周六夜現場」，父親居然警告，如果沒把台詞背好、需要用到大字報來提詞，就會挨打。

就連他在好萊塢星光大道 有屬於自己的一顆星星，儀式上他的兒子、另一半布蘭達宋（Brenda Song）、「小鬼當家」演他媽媽的凱薩琳奧哈拉（Catherine O'Hara）都到了，他還是沒邀請父親參加。