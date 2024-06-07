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席琳狄翁罹罕病 唱歌時「像有人勒住我喉嚨」

記者胡玉立／即時報導
加拿大籍樂壇天后席琳狄翁罹患僵硬人症候群，她說試圖唱歌時，喉嚨就像被人勒住一樣。(美聯社)
加拿大籍樂壇天后席琳狄翁罹患僵硬人症候群，她說試圖唱歌時，喉嚨就像被人勒住一樣。(美聯社)

曾經紅遍全球的加拿大歌后席琳迪翁(Celine Dion) 在即將於11日全國廣播公司(NBC)黃金時段播出的特別節目中，談到自己罹患罕見疾病「僵硬人症候群」(stiff-person syndrome)如何影響了她的生活和歌唱事業。她說道：「嘗試唱歌時，就像有人勒住你一樣。」

這是席琳迪翁2022年12月於社群媒體Instagram發布影片首度透露診斷結果後，第一次接受電視訪問。NBC「今日」(Today)節目7日播出部分內容。

席琳迪翁向特別節目主持人科特布(Hoda Kotb)表示，當她嘗試唱歌時，「就像有人勒住你，感覺有人壓住你的咽喉」；而當她試圖提高或降低聲音時，就會抽筋；這個情況可能發生在她全身，甚至可能嚴重到導致肋骨斷裂的程度。

迪翁告訴科特布，抽筋始於她的喉嚨，但也可能出現在腹部、脊椎和肋骨。她提到，自己很愛做菜，當做菜時，若試圖把手維持在某個姿勢，不僅會抽筋，那姿勢還可能「無法鬆開」地僵在那裡。

大約每百萬人中有一至兩人罹患有僵硬人症候群；他們經常感到四肢和軀幹僵硬以及嚴重的肌肉痙攣，可能導致跌倒。痙攣可能隨機發生，也可能是由某些刺激觸發，包括大聲喧嘩、觸摸和情緒困擾。

現年56歲的席琳迪翁以健康問題為由取消了2023年歐洲巡迴演出，並表示她正努力恢復體力。今年2月，她出人意料地出現在葛萊美頒獎典禮，頒發年度專輯獎，贏得全場起立鼓掌致意。

席琳迪翁生於加拿大魁北克省，1980年步入法語樂壇，1990年席琳開始踏入英語樂壇；得過1988年歐洲歌唱大賽冠軍、5次葛萊美獎、12次世界音樂獎等多項音樂獎項。她的專輯全球銷量逾2億張，是全球最暢銷女歌手之一；舉辦過2200場以上的演唱會，逾1400萬名觀眾參與，總票房14億元以上。

葛萊美 加拿大 社群媒體

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