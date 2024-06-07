這部電影 成瑪丹娜演藝生涯最不願回首的黑歷史

據傳瑪丹娜將「那女孩是誰」看成個人演藝生涯黑歷史，都不願再提。(摘自IMDb)

樂壇天后瑪丹娜 慶祝成名40周年，之前在巴西里約熱內盧的海灘舉辦免費演唱會，吸引160萬人參加、打破史上紀錄，為她的演藝生涯再寫下風光的成績。然而她雖然在樂壇有傳奇般的地位，在演出電影方面，卻是屢屢踢到鐵板，有些影片反應之差，甚至是她不願意提到的「黑歷史」，就像是下個月即將推出藍光的「那女孩是誰」。

瑪丹娜在「那女孩是誰」中扮演一個古怪、剛從監獄 裡被放出來的女孩，為了想要找到自己被陷害的證據，反而將受命看管她的律師葛里芬鄧的生活弄得天翻地覆，原本嚴肅的葛里芬卻在混亂中愛上了她。當初片子被宣傳成瑪丹娜挑戰喜劇演出的力作，她還包辦了影片同名主題曲，結果卻是主題曲大熱、登上告示牌百大熱門排行榜冠軍，片子卻賣得相當淒慘，還被影評人嫌到一文不值，成了著名的大失敗。

當年瑪丹娜在訪問時宣告對於進軍影壇的雄心，表示自己要讓不看好她的人刮目相看、在幾年之內成為公認的好演員，卻一而再再而三的弄得灰頭土臉，據英國「每日郵報」所稱，「那女孩是誰」是她心中的痛，完全不想再提，連那時的老公西恩潘都知道千萬不要在她面前講到這部片，該片的導演、跟她合作過ＭＶ的詹姆斯佛利，也透露只有聽到過她自己提了一次：「這片是個大失敗，對吧？」