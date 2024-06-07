這部電影 成瑪丹娜演藝生涯最不願回首的黑歷史
樂壇天后瑪丹娜慶祝成名40周年，之前在巴西里約熱內盧的海灘舉辦免費演唱會，吸引160萬人參加、打破史上紀錄，為她的演藝生涯再寫下風光的成績。然而她雖然在樂壇有傳奇般的地位，在演出電影方面，卻是屢屢踢到鐵板，有些影片反應之差，甚至是她不願意提到的「黑歷史」，就像是下個月即將推出藍光的「那女孩是誰」。
瑪丹娜在「那女孩是誰」中扮演一個古怪、剛從監獄裡被放出來的女孩，為了想要找到自己被陷害的證據，反而將受命看管她的律師葛里芬鄧的生活弄得天翻地覆，原本嚴肅的葛里芬卻在混亂中愛上了她。當初片子被宣傳成瑪丹娜挑戰喜劇演出的力作，她還包辦了影片同名主題曲，結果卻是主題曲大熱、登上告示牌百大熱門排行榜冠軍，片子卻賣得相當淒慘，還被影評人嫌到一文不值，成了著名的大失敗。
當年瑪丹娜在訪問時宣告對於進軍影壇的雄心，表示自己要讓不看好她的人刮目相看、在幾年之內成為公認的好演員，卻一而再再而三的弄得灰頭土臉，據英國「每日郵報」所稱，「那女孩是誰」是她心中的痛，完全不想再提，連那時的老公西恩潘都知道千萬不要在她面前講到這部片，該片的導演、跟她合作過ＭＶ的詹姆斯佛利，也透露只有聽到過她自己提了一次：「這片是個大失敗，對吧？」
但災情更加慘重的是葛里芬鄧，他近日推出了個人回憶錄，裡面寫到「那女孩是誰」讓他從前途看好的小生，瞬間演藝行情大跌，甚至之後都難再恢復。在該片推出之前，他主演了馬丁史柯西斯在坎城影展得到最佳導演獎的「下班以後」，被視為新一代的演技派，然後「那女孩是誰」馬上讓他事業下滑，後來他又為了想跟達斯汀霍夫曼合作而推掉「性 謊言 錄影帶」的男主角，後來既沒跟達斯汀拍成那部片，接手他加入「性」片的詹姆斯史派德還因為這部片抱回坎城影帝的榮銜。幾年後葛里芬鄧擔任製片、發展了「情挑六月花」這部片，電影公司卻敲定詹姆斯史派德演男主角，葛里芬還無法自製自演，他將這一切都怪罪於「根本不好笑」的「那女孩是誰」，造成一連串事業的大災難。
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