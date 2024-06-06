《馴鹿寶貝》跟蹤狂本尊不忍了 正式提告Netflix誹謗、求償1.7億

自稱是《馴鹿寶貝》劇中跟騷犯原型的女子6日向Netflix提起誹謗訴訟，求償1.7億美元。取自YT（＠Netflix）

Netflix 影集《馴鹿寶貝 》（Baby Reindeer）改編自喜劇演員理查蓋德（Richard Gadd）親身經歷的跟蹤與騷擾事件，引發全球熱議與關注，一名自稱是劇中跟騷犯原型的女子6日向Netflix提起誹謗訴訟，求償1.7億美元。

聲稱是劇中跟騷犯原型的女子菲奧娜．哈維（Fiona Harvey）6日向美國加州 中區地方法院提起訴訟，指控Netflix誹謗、故意造成情緒困擾、疏忽、重大過失及侵犯她的形象權。

《馴鹿寶貝》劇情取材自35歲男主角兼編劇理查蓋德親身經歷的真實事件，掀起大眾熱議。哈維曾公開承認自己就故事背後的靈感來源，但否認自己是跟蹤狂，聲稱劇中所述寄過超過4萬封電子郵件和數百條語音訊息給蓋德純屬虛構，但承認只有過傳過幾封電子郵件，開開玩笑而已。

哈維向Netflix提起的訴訟稱，「被告向全球超過5000萬人講述有關哈維的謊言，包括哈維是一名2次被定罪的跟踪者並被判處5年徒刑，以及哈維性侵了蓋德。被告說謊，而且從未停止過，因為這是一個比真相更好的故事，而更好的故事可以賺錢。」

訴訟指，Netflix沒有求證過蓋德所述的「真實故事」，稱這是對事實的嚴重扭曲。由於Netflix的謊言、褻瀆和完全魯莽的不當行為，哈維的生活被毀了，稱Netflix和蓋德損害她的聲譽、人格和人生。