布萊德彼特做過無數打工 靠脫衣舞者引介進娛圈

布萊德彼特除了俊美外表，也持續在表演上突破，曾獲製片、男配角獎項肯定。（圖／杰德影音提供）

身為全球票房明星，又是奧斯卡 得主的巨星「小布 」布萊德彼特（Brad Pitt），出道以來始終是全球鎂光燈的焦點，無論是私人感情到出演作品都受到極大關注，他從廣告模特兒出身，做過無數打工，才一步步躍升成國際知名的演技派演員和製作人，而且還是透過脫衣舞者引介才進入表演界。

布萊德彼特年輕時便以俊美外貌走紅。（圖／杰德影音提供）

小布出道超過30年終於在2020年以「從前，有個好萊塢 」（Once Upon a Time in Hollywood）獲得生涯首座奧斯卡最佳男配角獎，受到廣大影迷與媒體的喝采，而從小就有明星願景的他，也曾經身無分文，獨自來到洛杉磯追逐好萊塢星夢。

原先主修新聞學的小布，一邊修課還一邊打工賺外快。他曾任職的工作可以說是五花八門，從脫衣舞者的加長禮車司機、冰箱送貨員，甚至是在餐廳門口穿上公雞吉祥物的服裝，只為了吸引客人上門。

奇妙的是，還是一名脫衣舞者的引介，讓小布接觸表演課程，才開始展開他輝煌的演藝事業。80年代末期他在大銀幕初登場，之後以「末路狂花」（Thelma & Louise）的牛仔一角走紅，並開始與好萊塢大片廠合作，其中也包括與「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）一同主演的「夜訪吸血鬼」（Interview with the Vampire）奠定其性感迷人的銀幕形象。

除了名利雙收的演藝事業，小布在1998年認識了一樣在90年代以「六人行」（Friends）竄紅的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston），兩人的戀情更是至今都讓影迷回味無窮，不斷有粉絲高喊希望佳偶復合。除此之外，他們更一同創立「B計畫娛樂」（PLAN B），致力製作更多精采的作品。

爾後推出的「自由之心」（12 Years a Slave）、「月光下的藍色男孩」（Moonlight）都順利抱走當年的奧斯卡最佳影片大獎，奠定其高水準輸出的品質保證。除此之外，他也和第二任妻子安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）一同關懷全球人道議題，當時更表明只有在美國同性婚姻合法後，才會和裘莉步入婚姻，展現夫妻倆善用影響力在人權倡議盡的心力。