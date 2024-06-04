達科塔芬妮滿30歲仍愛恐怖片 難忘10歲拍「世界大戰」

達科塔芬妮曾於10歲時與湯姆克魯斯合作「世界大戰」。(摘自X)

童星出身的達科塔芬妮因為主演「他不笨，他是我爸爸」、「世界大戰」等電影在好萊塢 嶄露頭角，今年2月正式剛滿30歲，她也帶來全新恐怖片「窺探者」，近期為該片積極宣傳，提到恐怖片，她主要首選在10歲拍攝「世界大戰」，當時與湯姆克魯斯 、史蒂芬史匹柏合作，除了直呼幸運之外，也說有將當年的拍攝經驗帶入「窺探者」。

達科塔接受「CinemaBlend」訪問時，提到自己當時剛出道沒多久，就有幸在「世界大戰」演出湯姆克魯斯的女兒，「能與有史以來最偉大的史蒂芬一起合作，還有湯姆以及許多優秀的影人，當時都正處於他們的巔峰，所以每天都是我的學習經驗，對我而言，我覺得我學會的就是什麼事情都要慢慢來，不能太急」，當年即便上映時褒貶不一，就連史蒂芬史匹柏當年都曾思考過要以黑暗結局收尾，最終仍決定參照原作小說，以病毒打敗外星人作為結局，只是多年後史匹柏曾表示對這結局仍不太滿意。

然則對於達科塔來說，年僅10歲的她相當愉快，「我現在拍這部電影也有相同的特點，所有人都不一定能立刻看到這個生物，你懂意思嗎？就像是『世界大戰』的地下室那一段，就只是看到演員們往下看，這樣的劇情安排在某種程度上很簡單，但這卻是很好的節奏」，因此也大讚年輕導演伊莎娜奈沙馬蘭深知拍恐怖片的精髓，她的父親奈沙馬蘭也擔任電影製片，共同打造出一部精彩絕倫的懸疑佳作。