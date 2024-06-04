51歲饒舌之神阿姆 重現25年前暗黑分身

饒舌之神阿姆將推出全新專輯，別出心裁的宣傳手法讓粉絲期待滿滿。(圖／環球音樂提供)

暌違4年，饒舌之神阿姆（Eminem）近日宣布今夏推出全新專輯「The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)」，首波話題單曲「Houdini」已搶先上線，阿姆在MV中重扮25年前的暗黑分身Slim Shady，零差異的扮相讓老粉直呼51歲的阿姆駐顏有術，激動表示「饒舌之神回來了」。

阿姆在「Houdini」MV中以Slim Shady穿越時空來到現今社會，發現自己格格不入，並嘗試搞破壞；另一邊，現今社會的阿姆穿上超人緊身衣化身成另一個分身Rap Boy ，試圖阻止Slim Shady的計畫。沒想到在打鬥後，兩個分身竟合而為一，變成一個擁有Slim Shady的金髮及Rap Boy黑鬍的全新怪物。

MV中更找來喜劇演員彼得戴維森（Pete Davidson）、嘻哈天王史奴比狗狗（Snoop Dogg）和五角（50 Cent）等人客串，還重現許多阿姆2002年的經典作「Without Me」MV 畫面，亮點滿滿。

「Houdini」推出首日即寫下780萬串流點聽紀錄，成為阿姆生涯最佳單曲首日成績，呼應此次專輯名稱「The Death of Slim Shady」，日前不僅在美國報紙上出現Slim Shady訃聞，阿姆還找來魔術大師大衛布萊恩（David Blaine）視訊，表示自己的最後一招魔術伎倆，就是要把自己的職業生涯變不見，別出心裁的宣傳手法讓粉絲期待滿滿。