雙萊恩人氣互消長 葛斯林敗給雷諾斯？

萊恩葛斯林去年很風光，今年新片表現未如預期。(歐新社資料照片)

藝人的身價就如股票指數一樣瞬息萬變，哪怕一部片子大熱賣、攀上巔峰，有可能下部片就踢到鐵板、打回原形。去年湯姆克魯斯 (Thomas Cruise)對此深有體會，今年則輪到萊恩葛斯林(Ryan Gosling)。

由於去年橫掃全球大狂賣的「Barbie芭比 」使萊恩葛斯林嘗到人氣大躍進的甜美滋味，本屆奧斯卡頒獎典禮上的「I'm Just Ken」歌舞表演更使他抓住無數觀眾的心，卻沒料到他今夏備受矚目的新片「特技玩家」(The Fall Guy)票房不如預期，甚至還被較晚上映的「加拿大 另一個萊恩」萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)的新片「幻幻之交」(Imaginary Friends)超越。

兩位都是童星入行、英俊帥氣且都從加拿大進軍好萊塢， 一度常讓觀眾搞混，現在各有各的一片天。過去萊恩葛斯林較受到電影獎青睞，萊恩雷諾斯則以喜劇演出成為票房紅星。「特技玩家」不如預期，萊恩葛斯林自然著急，希望下部片子確定可以成功，只是下部片子在哪兒？他心裡也沒有肯定的答案。

根據「Star」雜誌的說法，萊恩葛斯林相信「Barbie芭比」拍續集或是推出由他的角色肯尼掛帥的番外篇，都會再度大賣，懇求該片女主角兼製片人瑪格蘿比(Margot Robbie)趕快乘勝追擊，無奈瑪格身價水漲船高，她的製片公司接到太多好的案子，等她弄完那些影片，「Barbie芭比」續集都不知道還熱不熱門。