我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

雙萊恩人氣互消長 葛斯林敗給雷諾斯？

記者蘇詠智╱綜合報導
萊恩葛斯林去年很風光，今年新片表現未如預期。(歐新社資料照片)
萊恩葛斯林去年很風光，今年新片表現未如預期。(歐新社資料照片)

藝人的身價就如股票指數一樣瞬息萬變，哪怕一部片子大熱賣、攀上巔峰，有可能下部片就踢到鐵板、打回原形。去年湯姆克魯斯(Thomas Cruise)對此深有體會，今年則輪到萊恩葛斯林(Ryan Gosling)。

由於去年橫掃全球大狂賣的「Barbie芭比」使萊恩葛斯林嘗到人氣大躍進的甜美滋味，本屆奧斯卡頒獎典禮上的「I'm Just Ken」歌舞表演更使他抓住無數觀眾的心，卻沒料到他今夏備受矚目的新片「特技玩家」(The Fall Guy)票房不如預期，甚至還被較晚上映的「加拿大另一個萊恩」萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)的新片「幻幻之交」(Imaginary Friends)超越。

兩位都是童星入行、英俊帥氣且都從加拿大進軍好萊塢， 一度常讓觀眾搞混，現在各有各的一片天。過去萊恩葛斯林較受到電影獎青睞，萊恩雷諾斯則以喜劇演出成為票房紅星。「特技玩家」不如預期，萊恩葛斯林自然著急，希望下部片子確定可以成功，只是下部片子在哪兒？他心裡也沒有肯定的答案。

根據「Star」雜誌的說法，萊恩葛斯林相信「Barbie芭比」拍續集或是推出由他的角色肯尼掛帥的番外篇，都會再度大賣，懇求該片女主角兼製片人瑪格蘿比(Margot Robbie)趕快乘勝追擊，無奈瑪格身價水漲船高，她的製片公司接到太多好的案子，等她弄完那些影片，「Barbie芭比」續集都不知道還熱不熱門。

反觀萊恩雷諾斯，「幻幻之交」票房穩定，接下來還有一部大片「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)要上映，極可能成為本年度暑假檔的賣座王。

萊恩雷諾斯今夏有兩部作品上映，有望成為暑假票房王。(路透資料照片)
萊恩雷諾斯今夏有兩部作品上映，有望成為暑假票房王。(路透資料照片)

芭比 加拿大 湯姆克魯斯

上一則

李榮浩淋雨開唱、頭髮全塌 粉絲笑：就差一瓶洗髮精了

下一則

吳謹言再演復仇女王 挨批顏值撐不起「第一美人」

延伸閱讀

娛樂／大衛雷奇「特技玩家」 拍給電影幕後英雄的情書

娛樂／大衛雷奇「特技玩家」 拍給電影幕後英雄的情書
觀影說劇／「幻幻之交」女童星演技太好 導演譽梅姨等級

觀影說劇／「幻幻之交」女童星演技太好 導演譽梅姨等級
銀幕男神也愛修修臉 「肯尼」萊恩葛斯林臉膨 小班疑拉皮

銀幕男神也愛修修臉 「肯尼」萊恩葛斯林臉膨 小班疑拉皮
「肯尼」萊恩葛斯林整形上癮？臉腫了一圈、皮膚變更緊

「肯尼」萊恩葛斯林整形上癮？臉腫了一圈、皮膚變更緊

熱門新聞

「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
蜜辛堅稱自己是「性工作者」，讓父母難堪。圖／摘自IG

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

2024-06-02 15:34
艾瑪史東被迫陷入有點尷尬的處境，小心不得罪任何一方。（歐新社資料照片）

變泰勒絲和前男友夾心餅乾…艾瑪史東左右為難

2024-05-28 08:57
卜學亮現在變身明星村長。圖／好看娛樂提供

謹遵張小燕身教沒走歪 卜學亮嘆：我真的很幸運

2024-05-27 10:56
王楚然見到粉絲們，先是微笑手比半心。(取材自微博)

王楚然「假笑後秒臭臉」挨轟 隔天「全程假笑」 網友這麼說…

2024-05-29 21:32

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標