下一個安海瑟薇？ 翹臀珍成酸民箭靶

珍妮佛洛佩茲目前變成廣大歐美網友的箭靶，不停被冷嘲熱諷。(路透資料照片)

翹臀女星珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez)宣告取消原定夏天開跑的巡演，讓她更成為網友冷嘲熱諷的對象。她近期在串流平台上推出的新片，固然曾經登上熱門榜冠軍，卻被影評人與看過片子的觀眾嫌東嫌西，歐美開始有評論認為她已取代曾經被圍剿的安海瑟薇(Anne Hathaway)，成了網友最新的修理對象。

儘管洛佩茲喜歡在電影裡扮演出身不高、接地氣的角色，和八卦刊物總是傳她脾氣大的形象有如天壤之別，因而不少人眼中她「很假」，所以看到她想盡辦法避免的事情仍發生、且無力挽回，格外感到過癮，樂得落井下石。

安海瑟薇在得到奧斯卡 最佳女配角後，突然從全民甜心變成全民公敵，還被稱為「全美最討厭藝人」，連她自己都想不透究竟犯了什麼罪會落得如此，現在洛佩茲就隱約有類似處境。網友熱中嘲笑她失敗的工作表現，對她評價不佳的新片無情嘲諷，她和班艾佛列克 (Ben Affleck)能否救回這段婚姻，也是被唱衰、看壞居多。

「綜藝報」評論稱，洛佩茲取消巡演後，網民有如得到一種病態的樂趣，就是看到女強人慘敗，反問為何這種幸災樂禍很少出現在男性巨星身上？

此外，自從班珍婚變傳聞出現，他倆一舉一動受到外界更高關注，現在連他們牽手時有無十指緊扣、接吻時是不是真的有碰到嘴唇，都被拿來放大檢視，一堆媒體把他們的偷拍照請肢體語言專家分析其中暗藏什麼玄機，他們再怎麼解釋，旁人就是不採信，寧可相信看衰他們的說法。