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爭搶名導青睞 小布、李奧納多 又變敵人

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特（左）與李奧納多狄卡皮歐被傳彼此又明爭暗鬥，無法再同台。（路透資料照片）
布萊德彼特（左）與李奧納多狄卡皮歐被傳彼此又明爭暗鬥，無法再同台。（路透資料照片）

演藝圈內果真沒有永遠的朋友，幾年前還一起合演「從前，有個好萊塢」的布萊德彼特（Brad Pitt）與李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），當時在坎城影展首映時肩並肩、看似哥倆好，結果幾年之內，被傳又變成敵人，而且不可能再同台。

年輕時，布萊德彼特與李奧納多狄卡皮歐都被認為像是「新世代詹姆斯狄恩」，常常都是同一部片同一個角色的可能人選，那時已免不了競爭，後來雖然各有各的一片天，都是人氣大牌，卻是王不見王，直到在「從前，有個好萊塢」才終於一起合演。只是，該片中李奧納多掛頭牌，在獎項角逐上卻是被列入男配角的小布占盡便宜，一路勝出，到最後奧斯卡金像獎上，小布眾望所歸抱回最佳男配角，李奧納多提名影帝卻成了「小丑」瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）的手下敗將。

歐美八卦雜誌稱，好萊塢名導不少人和布萊德彼特合作愉快，如果可以選擇，寧可要跟他而不是李奧納多，最愛李奧納多的只剩下馬丁史柯西斯（Martin Scorsese），難怪他倆一再攜手，因為李奧納多想找其他名導合作，也搶不贏小布，至少昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）、大衛芬奇（David Finche）等都絕對會先考慮小布，也不一定想要李奧納多，而馬丁史柯西斯都年過80，還剩下多少日子可以拍片？難怪李奧納多對小布是嫉恨不已。

小布 布萊德彼特 好萊塢

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