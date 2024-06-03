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布裘親生長女自掏腰包找律師 要去掉父姓

記者蘇詠智／綜合報導
喜蘿(左)被爆是自己花錢找律師提出去掉父姓申請，母親裘莉(右)也擋不住。（路透資料照片）
喜蘿(左)被爆是自己花錢找律師提出去掉父姓申請，母親裘莉(右)也擋不住。（路透資料照片）

布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）的親生長女喜蘿（Shiloh Jolie-Pitt），在滿18歲生日這一天，提出法律申請要去掉父姓「彼特」，為布裘拖了快滿8年的婚變，丟下新的震撼彈。在此之前，八卦媒體都把喜蘿看成是最依戀父親的布裘小孩代表，還稱她等到18歲、可以自己作主，就會搬去跟布萊德彼特一起住，哪知道事實天差地遠。英國「每日郵報」挖出更殘酷的真相：喜蘿是自己花錢找律師提出申請，就算裘莉想攔都攔不住。

喜蘿此舉，戳穿了世人對布裘戀曲殘存的美好記憶，布萊德彼特對這個親生長女向來在訪問中讚嘆有加，想不到喜蘿巴不得趕快跟他徹底切割。外界怪罪裘莉處心積慮破壞孩子們和小布的關係，但這畢竟是喜蘿自己的決定。目前布裘的6個小孩，剩親生小兒子諾克斯尚未公開和他決裂，可是在家裡兄弟姊妹全部偏向媽媽的情況下，他背棄父親只怕遲早也會發生。

在布裘婚變後，裘莉取得孩子們主要監護權，布萊德彼特只有探視權，可是孩子們常常陪媽媽出席各種活動，卻幾乎沒在父親的新片首映會上見面。

各方曾推論，裘莉能夠成功以布萊德彼特上一段婚姻的緋聞小三之姿上位成正宮，關鍵就在小布渴望當父親，卻和那時妻子珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）始終沒辦法達成「做人」共識。而現在布裘徹底撕破臉，裘莉就拿小布曾最在乎的孩子給予重擊，令人更好奇兩人為何鬧到磨光所有的愛、只剩深深的恨？

喜蘿(右)被爆是自己花錢找律師提出去掉父姓申請，母親裘莉也擋不住。（路透資料照片...
喜蘿(右)被爆是自己花錢找律師提出去掉父姓申請，母親裘莉也擋不住。（路透資料照片）

裘莉 布萊德彼特 小布

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