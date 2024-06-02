與班艾佛列克將「世紀離婚」？ 珍妮佛洛佩茲被爆難過「吃不下」

珍妮佛洛佩茲為了婚姻生變情緒受到影響，連巡演都沒心情。(歐新社資料照片)

珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez)與班艾佛列克 (Ben Affleck)的「世紀婚禮」還不滿兩年，就要以「世紀離婚」做為收場？針對各方近來不斷傳他們的婚姻將要破裂，原本還積極投入7月要開跑的巡迴演唱會的珍妮佛，終於決定臨時喊停，宣告巡演取消，要把時間用來多多陪伴孩子、家人與親友，幾乎只差沒承認就是婚姻出了大問題，讓她沒有心情表演。

班艾佛列克被稱下定決心不想再繼續不愉快的婚姻。(路透資料照片)

最早稱班珍婚姻即將破裂的「In Touch」雜誌，再爆珍妮佛沒有胃口，不相信和班艾佛列克隔了20年才復合還是走不下去，哀求班再給他們一次機會，可惜班已經鐵了心拒絕，認為自己快兩年前真的是傻了才會答應結婚。珍妮佛一向對演藝事業很看重，也早就定了今年夏天的巡演將是她頭號要務，她對粉絲表示自己真的很心痛也難過如此令大家失望，但她如果不是覺得這樣非常必要，是不可能做出這個決定。看得出來在她心中，婚姻危機已經很明顯比事業上的挫折更需要趕快解決。

「In Touch」將班與珍的個人資產做估計，他的身價約1億5000萬美元，儘管比她的4億美元少了一大截，卻也可以列入富翁名單，不需要跟她討贍養費過生活，兩人結婚前也有簽婚前協議，理論上應該能夠不鬧到撕破臉才分開，他們為了孩子們的觀感，也不會真的要弄到彼此都很難看。只是，這才是班的第二次離婚，卻可能是珍妮佛的第四次，她實在丟不起這個臉。

該雜誌稱珍妮佛為此吃不下，承認這陣子是她最瘦的時候，也常半夜緊張地打電話要求教公關危機專家，希望讓這個風波別讓她太難堪。然而班珍近日一起出席班的大女兒薇奧拉(Violet)的高中畢業典禮，難得再次手牽手離開，顯然他們兩人還未真到分離的時刻。