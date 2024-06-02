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「貓王」情變？奧斯汀巴特勒被傳將與辛蒂克勞馥女兒分手

記者蘇詠智／即時報導
奧斯汀巴特勒（右）被認為很快會和凱亞吉柏分手。（路透資料照片）
奧斯汀巴特勒（右）被認為很快會和凱亞吉柏分手。（路透資料照片）

才剛被重量級的「好萊塢報導」點名為目前10位最搶手A咖年輕演員的奧斯汀巴特勒(Austin Butler)，曾以「貓王艾維斯」(Elvis)拿下好幾座影帝獎，又以「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）的反派表演贏得更多觀眾的喜愛，已被不少人看好有望成為下一個布萊德彼特（Brad Pitt）。但職場得意，似乎就難免情場失意，他與辛蒂克勞馥(Cindy Crawford)的女兒凱亞吉柏（Kaia Gerber）交往快3年，被八卦雜誌「Life & Lifestyle」唱衰可能在今年夏天快結束時就會分手。

奧斯汀與凱亞雖然都是在演藝圈發展的公眾人物，彼此地位與對待演藝事業的態度卻有很大不同，奧斯汀前途一片看好，凱亞因身為傳奇超模的愛女，父親又是喬治柯隆尼（George Clooney ）的多年好友和事業夥伴，從小就養尊處優，宛如現實世界中的小公主，自然不見得會需要對於事業多沒拚命，不像奧斯汀，已在好萊塢熬了超過15年，演出機會都是要靠和上千人一起競爭才能得到，眼看現在就要大紅大紫，當然會把事業放在非常重要的位置，造成和凱亞的想法有出入，也不是那麼的契合。

現在的問題是，誰會先提分手？奧斯汀與「歌舞青春」（High School Musical）女主角凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）交往9年，差一點就有可能結婚，後來兩人決定分道揚鑣，奧斯汀頗受凡妮莎粉絲的冷嘲熱諷，讓他不想再被當成壞人，然而他若無法登上巨星寶座，也不會快樂，和凱亞就沒有可能真的圓滿，各方現在都在等著看，這段有隱憂的戀情，是否能夠撐過這個夏天。

凱亞吉柏（左）是辛蒂克勞馥的愛女，從小備受呵護。（路透資料照片）
凱亞吉柏（左）是辛蒂克勞馥的愛女，從小備受呵護。（路透資料照片）

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