「貓王」情變？奧斯汀巴特勒被傳將與辛蒂克勞馥女兒分手

奧斯汀巴特勒（右）被認為很快會和凱亞吉柏分手。（路透資料照片）

才剛被重量級的「好萊塢 報導」點名為目前10位最搶手A咖年輕演員的奧斯汀巴特勒(Austin Butler)，曾以「貓王艾維斯」(Elvis)拿下好幾座影帝獎，又以「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）的反派表演贏得更多觀眾的喜愛，已被不少人看好有望成為下一個布萊德彼特 （Brad Pitt）。但職場得意，似乎就難免情場失意，他與辛蒂克勞馥(Cindy Crawford)的女兒凱亞吉柏（Kaia Gerber）交往快3年，被八卦雜誌「Life & Lifestyle」唱衰可能在今年夏天快結束時就會分手。

奧斯汀與凱亞雖然都是在演藝圈發展的公眾人物，彼此地位與對待演藝事業的態度卻有很大不同，奧斯汀前途一片看好，凱亞因身為傳奇超模的愛女，父親又是喬治柯隆尼（George Clooney ）的多年好友和事業夥伴，從小就養尊處優，宛如現實世界中的小公主，自然不見得會需要對於事業多沒拚命，不像奧斯汀，已在好萊塢熬了超過15年，演出機會都是要靠和上千人一起競爭才能得到，眼看現在就要大紅大紫，當然會把事業放在非常重要的位置，造成和凱亞的想法有出入，也不是那麼的契合。