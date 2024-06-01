班艾佛列克連手都不牽 珍妮佛洛佩茲婚姻不保?

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲曾經一起展現在臉上的笑容，現在幾乎都看不到了。（路透資料照片）

班艾佛列克 (Ben Affleck)與珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez)的婚姻狀況成為近來最熱門演藝圈話題，兩人近期也不避諱各過各的，兩度合體露面，一次是為了去看班的女兒芬恩的學校演出；另一次是芬恩的姊姊薇奧拉的畢業典禮。而且這兩次的合體，班都明顯的感覺不出對珍妮佛有啥情意，連她的手都不願意牽。

如此絕情的表現，正好和近兩年前他和珍妮佛走到哪兒都大曬恩愛，背道而馳。根據「In Touch」雜誌報導，班艾佛列克身旁的消息來源透露，他覺得自己那個時候簡直像個大傻瓜。他和珍妮佛在20年前，已經有過一次從濃情蜜意到一切都出了問題、逐漸感情冷卻的過程。在20年後，只不過是再一次經歷同樣的過程。她沒辦法控制得了他，他也沒辦法改變她，所以彼此注定就是會失敗。

報導說，當班艾佛列克再一次與珍妮佛洛佩茲愛得瘋狂，甚至辦了兩次婚禮，親友都想問他到底在幹什麼？他根本沒有一個好的答案，好像那時正好被咒語操控一般。現在他知道自己犯了個大錯，感到很像大傻瓜。

據報導，然而珍妮佛洛佩茲可沒有這麼清醒，她還是無可救藥的浪漫，希望班再給他們一次機會。她不只還很愛班，另一方面也是這次若離婚，將是她人生中第四段失敗的婚姻，任誰都不想如此沒面子。無奈班是鐵了心，並不理會她的哀求。

雖然班艾佛列克近日兩度與珍妮佛洛佩茲公開合體，手上都有戴婚戒，歐美八卦網站稱，那只是他暫時的妥協，想要分開的心意應是不會改變，和珍妮佛「離婚」將成定局。