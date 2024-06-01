娜塔莉波曼、保羅麥斯卡酒吧門口被拍到 緋聞不脛而走

娜塔莉波曼揮別偷腥夫之後，還沒承認有任何新對象。（路透資料照片）

奧斯卡 影后娜塔莉波曼(Natalie Portman)今年3月才確定和出軌的腥夫班傑明(Benjamin Millepied)離婚，才兩個多月就已經又有新歡，還是來頭不小的金獎新秀？她被拍到和曾主演「日麗」(Aftersun)獲得奧斯卡影帝提名的愛爾蘭藝術片小王子保羅麥斯卡(Paul Mescal)在倫敦近郊伊林斯頓的小酒吧門口抽菸、聊天，看起來彼此相談甚歡，緋聞 不脛而走。

娜塔莉波曼與保羅麥斯卡從未有機會合作，她也大了保羅14歲，並不是會讓人聯想在一起的組合。不過她從少女時代成名開始，始終受到文青觀眾的喜愛。而保羅日前被「好萊塢 報導」選為年輕影星中最當紅的新A咖，給他的封號是「藝術片王子」，顯然也是文青觀眾遠比一般大眾更熟識。從這點來看，娜塔莉和他也不會那麼不相配。

兩人結緣的契機，是去年「綜藝報」撮合他們彼此互相訪問對方，讓他們有更加深了解彼此的良機。果然聊完之後，距離拉近不少，情誼快速成長，現在竟被傳出緋聞。

可是據專門報導名流八卦的TMZ，稱娜塔莉與保羅目前為止仍只是朋友。雖然保羅毫不掩飾對娜塔莉的仰慕，但更多的是對演藝界傑出前輩的景仰。娜塔莉則是欣賞保羅的演技實力，除了激賞對方的工作表現，他們尚未有更多的情愫。