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婚姻真的出狀況？ 珍妮佛洛佩茲臨時取消巡演

記者蘇詠智／即時報導
珍妮佛洛佩茲和班艾佛列克婚變傳聞是近期好萊塢最熱門話題。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲和班艾佛列克婚變傳聞是近期好萊塢最熱門話題。（路透資料照片）

近來好萊塢熱門話題人物珍妮佛洛佩茲，飽受和班艾佛列克婚變傳聞干擾，加上預定7月要開跑的最新夏季巡演，也被揭露在丹佛等地的場次尚有一堆空位、票房並不理想。她之前還一副「滿心期待展開巡演」的樣子，社群網站上都發布了排練的畫面，哪知主辦單位在要正式起跑前的一個月宣布，她的「這就是我」演唱會確定取消，她要多花時間陪伴小孩、家人和親友。

在這個節骨眼，用此理由取消巡演，大家都知道真正的問題在哪。她和班艾佛列克不滿兩年的婚姻近期頻頻成為八卦雜誌封面標題，而且都是稱他們要離婚。他們似乎也很在意外界的看法，近日已經兩度為班的女兒們公開合體，連被嫌「最近都沒牽手顯然婚姻出了大問題」，他們馬上就在班的大女兒薇奧拉畢業典禮上手牽手離開。向來重視演藝事業的珍妮佛洛佩茲，會願意緊急取消巡演，可見婚姻上的問題確實不好解決，無法讓她再分心，需要全神貫注。

在珍妮佛自己向歌迷發聲的平台上，她表示真的很心痛也難過如此令大家失望，但她如果不是覺得這樣非常必要，是不可能做出這個決定，她保證會給大家很好的補償，未來大家一定會再相見。近期一堆天后的巡演都傳出捷報，珍妮佛是少數宣布取消的代表。

珍妮佛洛佩茲之前還努力為巡演排練，現卻宣布取消。(摘自Instagram)
珍妮佛洛佩茲之前還努力為巡演排練，現卻宣布取消。(摘自Instagram)

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 社群網站

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