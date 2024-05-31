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小布、克隆尼二搭出任務 不老男神變「惡狼」

記者陳建嘉／綜合報導
布萊德彼特(左)、喬治克隆尼在「瞞天過海」三部曲之後再度合作。（圖／索尼提供）
布萊德彼特(左)、喬治克隆尼在「瞞天過海」三部曲之後再度合作。（圖／索尼提供）

好萊塢兩大最帥不老男神「小布布萊德彼特（Brad Pitt）與喬治克隆尼(George Clooney)再度搭檔演出的新片「惡狼特工」（Wolfs），近日曝光首支預告，兩人繼「瞞天過海」(The Invisible Guest)系列後再度聯手演出動作懸疑片，堪稱今年下半年最讓人期待的電影之一。

該片除了網羅好萊塢最頂的兩位性感男神，更說服湯姆霍蘭德版「蜘蛛人」三部曲(Spider-Man)導演瓊華茲（Jon Watts）編寫與執導這部黑色動作懸疑片，電影還沒推出，他和小布及克隆尼甚至已經開始討論續集的可能性。

克隆尼在宣傳電影時提到：「這部電影真的很讚，瓊華茲是一位才華洋溢的導演，我們認真享受拍片的每一刻。當然能夠與布萊德再一次合作絕對是樂趣無窮，我們看完成品後都瘋了，這是一部很黑暗但是又很好玩的電影，有點像R級的「瞞天過海」，大家都迫不及待能在大銀幕上看到！」

在曝光的最新預告片中，克隆尼飾演專門為客戶處理疑難雜症的專家，特別是那些不可告人的祕密。不過這次在飯店處理一具屍體時，卻撞見另一位由小布飾演的專家，也前來處理同樣的問題。

每次行動都是一匹「孤狼」的兩人，遇到穿著、舉止和行為都幾乎一模一樣的對方，現在被迫必須共同合作，釐清這具死而復生「屍體」的真實身分，並且迎接即將到來的殺身之禍。在不情願的兩人抽絲剝繭之下，更發現這起意外沒有他們想的這麼簡單。

小布 好萊塢 布萊德彼特

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