布魯斯威利失智2年 愛陪1歲小孫女玩、露出溫暖笑容

布魯斯威利因罹患失智、失語症宣告息影，不過目前健康狀況很不錯。(取材自Instagram)

「終極警探」、「靈異第六感」好萊塢 巨星布魯斯威利 （Bruce Willis）因病退出幕前，不過他對抗疾病之路有家人支持，老婆艾瑪（Emma Heming Willis）還和前妻黛咪摩兒（Demi Moore）合作幫助布魯斯威利，外界嘆巨星因病引退，不過他女兒女兒路莫威利（Rumer Willis）日前受訪時，提到父親的近況。

路莫威利是布魯斯威利與前妻黛咪摩爾的女兒，與男友交往已久，才於去年4月產下女兒盧埃塔，她上美國談話節目「今日秀」，主動提起爸爸布魯斯威利，說「他（健康狀況）非常好」，希望外界不要擔心。

路莫威利表示，不久前曾帶著女兒去探望他，他很享受跟孫女的互動，而盧埃塔才剛學會走路，常會主動走向爺爺，布魯斯威利則是非常寵溺孫女，她還將互動照片貼在自己的IG上，只見照片中的他對孫女露出溫柔笑容，看起來非常親切。

其實，布魯斯威利息影這2年多來，他的妻子與家人不時都會向外界曬出他的近況。今年3月他的妻子艾瑪就曾PO出一系列與布魯斯威利的照片，慶祝兩人結婚15周年；照片中的布魯斯威利看起來精神不錯，其中還有兩人甜蜜親吻的合影。

艾瑪也PO文表示自己決定要振作起來，「今天，我可以選擇在悲傷中度過，也可以好好慶祝」，讓網友們看了十分感動，紛紛留言祝福。