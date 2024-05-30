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裘莉得逞？布裘親生長女喜蘿18歲生日 申請去掉父姓

記者蘇詠智／即時報導
薇薇安（左）早在近日已被發不再保留父姓。（路透資料照片）
薇薇安（左）早在近日已被發不再保留父姓。（路透資料照片）

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉的離婚大戰，近日又白熱化，據專門報導名流八卦的TMZ，兩人親生長女喜蘿，已經在5月27日滿18歲這一天，提出「去掉父姓」的申請，加上之前布裘親生幼女薇薇安和母親一起製作的歌舞劇「小教父」節目單上她的署名也已無「彼特」這個父姓，黑人養女莎哈拉在大學姐妹會儀式上自我介紹時也已去掉父姓，裘莉成功讓孩子們一一選擇和父親切割。

近日曾有布裘昔日保鑣透露裘莉刻意鼓勵小孩們和布萊德彼特疏遠，離間他們和父親的感情，還稱裘莉老是拿他們簽署了保密條款，威脅要他們噤聲。真相大曝光後，裘莉的律師團隊要求法庭不要採納保鑣的說法，而她的小孩也一個一個不認老爸，八卦刊物寫出了所有人的想法：「這恐怕和她脫不了關係。」

歐美娛樂雜誌曾報導，當年裘莉不管布萊德彼特還是有婦之夫，也要得到他，知道他渴望當父親，特別要養子麥杜斯和他打好關係，結果現在恨不得要布萊德彼特形象、事業、生活都破碎，堅稱在私人飛機上被他施暴，也堅持不要他有小孩的監護權。

目前布裘的孩子們，只剩親生兒子納克斯尚未公開拋棄父姓，但家裡所有兄弟姊妹都已經這麼做，他遲早也會加入。布萊德彼特怎麼反擊裘莉這些狠招？大家拭目以待。

喜蘿（左一）18歲生日當天提出法律申請，要去掉父姓。（路透資料照片）
喜蘿（左一）18歲生日當天提出法律申請，要去掉父姓。（路透資料照片）
裘莉（左三）已經讓孩子們一一和父親切割。（路透資料照片）
裘莉（左三）已經讓孩子們一一和父親切割。（路透資料照片）

裘莉 布萊德彼特 黑人

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