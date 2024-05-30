裘莉得逞？布裘親生長女喜蘿18歲生日 申請去掉父姓

薇薇安（左）早在近日已被發不再保留父姓。（路透資料照片）

布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉 的離婚大戰，近日又白熱化，據專門報導名流八卦的TMZ，兩人親生長女喜蘿，已經在5月27日滿18歲這一天，提出「去掉父姓」的申請，加上之前布裘親生幼女薇薇安和母親一起製作的歌舞劇「小教父」節目單上她的署名也已無「彼特」這個父姓，黑人 養女莎哈拉在大學姐妹會儀式上自我介紹時也已去掉父姓，裘莉成功讓孩子們一一選擇和父親切割。

近日曾有布裘昔日保鑣透露裘莉刻意鼓勵小孩們和布萊德彼特疏遠，離間他們和父親的感情，還稱裘莉老是拿他們簽署了保密條款，威脅要他們噤聲。真相大曝光後，裘莉的律師團隊要求法庭不要採納保鑣的說法，而她的小孩也一個一個不認老爸，八卦刊物寫出了所有人的想法：「這恐怕和她脫不了關係。」

歐美娛樂雜誌曾報導，當年裘莉不管布萊德彼特還是有婦之夫，也要得到他，知道他渴望當父親，特別要養子麥杜斯和他打好關係，結果現在恨不得要布萊德彼特形象、事業、生活都破碎，堅稱在私人飛機上被他施暴，也堅持不要他有小孩的監護權。