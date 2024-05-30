我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

漢堡賣太貴？ 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

印度女導「那道光」坎城奪獎 「母校提告」黑歷史被曝獲網力挺

記者陳建嘉／綜合報導
導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）曾遭校方告上法院。(路透)
導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）曾遭校方告上法院。(路透)

印度女導帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）近期以電影「你是我眼中的那道光」(All We Imagine as Light)，勇奪第77屆坎城影展評審團大獎。雖成為印度影史的締造者，卻也立馬成為爭議焦點。原來卡帕迪亞9年前在「印度影視學院」（Film and Television Institute of India，FTII）就讀時，因反對政治人物擔任學院主任、發起罷課抗議運動，包括她等35位領頭學生被校方一狀告上法院。

尷尬的是，帕亞爾卡帕迪亞日前在坎城獲獎，校方前腳才發文祝賀，法院竟隨後發出通知，要求她下月初出席該案聽證會。此舉不僅轟動印度，學院網站更糟網友抗議灌爆，要求校方「撤銷訴訟」，還給卡帕迪亞和其他被告學生應有的名譽。

由於該案事隔9年遲遲未審，法院此時翻出舊帳、要求「編號25號」的卡帕迪亞，下月以被告身分出席該案聽證會，不僅引爆印度網友怒火，灌爆學院網路社群，更紛紛留言要求道歉。就連電影「貧民百萬富翁」(Slumdog Millionaire)奧斯卡最佳音效得主雷蘇爾普庫提（Resul Pookutty），也發文呼籲印度影視學院「撤銷訴訟，還給卡帕迪亞和其他被告學生應有的名譽」。印度人氣影后史薇塔梅農（Shwetha Menon）更留言贊同「無庸置疑」。

電影「你是我眼中的那道光」劇情描述居住在孟買的護士普拉巴與室友阿努情同姊妹。某天普拉巴突然收到老公寄來的禮物，兩人原本漸行漸遠的關係更讓她心煩意亂；阿努則在喧囂城市中與穆斯林男友發展出一段祕戀。她們的同事也因都更被迫搬離處所，無家可歸。她們決定踏上一場公路之旅，重新找回夢想與未來。

「你是我眼中的那道光」（All We Imagine As Light）勇奪第7...
「你是我眼中的那道光」（All We Imagine As Light）勇奪第77屆坎城影展評審團大獎殊榮。(圖／海鵬提供)

印度 天普 奧斯卡

上一則

「屁股翹一定紅」林俊逸馬國開唱 4千歌迷組燈海大合唱

下一則

劈腿後神隱2個月 朱軒洋IG重啟想復出先被罵

延伸閱讀

印度德里氣溫飆至攝氏52.3度 創新高

印度德里氣溫飆至攝氏52.3度 創新高
印度首都德里氣溫創紀錄 高達攝氏49.9度

印度首都德里氣溫創紀錄 高達攝氏49.9度
印度擬加強監管 美科技巨頭反對：恐增加用戶成本

印度擬加強監管 美科技巨頭反對：恐增加用戶成本
印度與伊朗簽訂 10年港口協議

印度與伊朗簽訂 10年港口協議

熱門新聞

「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
金晨飾演的葉靈兒遭到不少網友吐槽。(取材自微博)

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

2024-05-24 07:00
湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

2024-05-26 10:53
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

2024-05-25 07:00
席琳狄翁在最新紀錄片預告中含淚哽咽道出患罕病的掙扎，全球歌迷看到飆淚。(摘自Prime Video)

重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚

2024-05-23 23:45

超人氣

更多 >
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣