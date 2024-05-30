印度女導「那道光」坎城奪獎 「母校提告」黑歷史被曝獲網力挺
印度女導帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）近期以電影「你是我眼中的那道光」(All We Imagine as Light)，勇奪第77屆坎城影展評審團大獎。雖成為印度影史的締造者，卻也立馬成為爭議焦點。原來卡帕迪亞9年前在「印度影視學院」（Film and Television Institute of India，FTII）就讀時，因反對政治人物擔任學院主任、發起罷課抗議運動，包括她等35位領頭學生被校方一狀告上法院。
尷尬的是，帕亞爾卡帕迪亞日前在坎城獲獎，校方前腳才發文祝賀，法院竟隨後發出通知，要求她下月初出席該案聽證會。此舉不僅轟動印度，學院網站更糟網友抗議灌爆，要求校方「撤銷訴訟」，還給卡帕迪亞和其他被告學生應有的名譽。
由於該案事隔9年遲遲未審，法院此時翻出舊帳、要求「編號25號」的卡帕迪亞，下月以被告身分出席該案聽證會，不僅引爆印度網友怒火，灌爆學院網路社群，更紛紛留言要求道歉。就連電影「貧民百萬富翁」(Slumdog Millionaire)奧斯卡最佳音效得主雷蘇爾普庫提（Resul Pookutty），也發文呼籲印度影視學院「撤銷訴訟，還給卡帕迪亞和其他被告學生應有的名譽」。印度人氣影后史薇塔梅農（Shwetha Menon）更留言贊同「無庸置疑」。
電影「你是我眼中的那道光」劇情描述居住在孟買的護士普拉巴與室友阿努情同姊妹。某天普拉巴突然收到老公寄來的禮物，兩人原本漸行漸遠的關係更讓她心煩意亂；阿努則在喧囂城市中與穆斯林男友發展出一段祕戀。她們的同事也因都更被迫搬離處所，無家可歸。她們決定踏上一場公路之旅，重新找回夢想與未來。
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