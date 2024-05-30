印度女導「那道光」坎城奪獎 「母校提告」黑歷史被曝獲網力挺

導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）曾遭校方告上法院。(路透)

印度 女導帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）近期以電影「你是我眼中的那道光」(All We Imagine as Light)，勇奪第77屆坎城影展評審團大獎。雖成為印度影史的締造者，卻也立馬成為爭議焦點。原來卡帕迪亞9年前在「印度影視學院」（Film and Television Institute of India，FTII）就讀時，因反對政治人物擔任學院主任、發起罷課抗議運動，包括她等35位領頭學生被校方一狀告上法院。

尷尬的是，帕亞爾卡帕迪亞日前在坎城獲獎，校方前腳才發文祝賀，法院竟隨後發出通知，要求她下月初出席該案聽證會。此舉不僅轟動印度，學院網站更糟網友抗議灌爆，要求校方「撤銷訴訟」，還給卡帕迪亞和其他被告學生應有的名譽。

由於該案事隔9年遲遲未審，法院此時翻出舊帳、要求「編號25號」的卡帕迪亞，下月以被告身分出席該案聽證會，不僅引爆印度網友怒火，灌爆學院網路社群，更紛紛留言要求道歉。就連電影「貧民百萬富翁」(Slumdog Millionaire)奧斯卡 最佳音效得主雷蘇爾普庫提（Resul Pookutty），也發文呼籲印度影視學院「撤銷訴訟，還給卡帕迪亞和其他被告學生應有的名譽」。印度人氣影后史薇塔梅農（Shwetha Menon）更留言贊同「無庸置疑」。