印度女導「那道光」坎城奪獎 「母校提告」黑歷史被曝獲網力挺

導演帕亞爾卡帕迪亞(Payal Kapadia)曾遭校方告上法院。(路透)

印度 女導帕亞爾卡帕迪亞(Payal Kapadia)近期以電影「你是我眼中的那道光」(All We Imagine as Light),勇奪第77屆坎城影展評審團大獎。雖成為印度影史的締造者,卻也立馬成為爭議焦點。原來卡帕迪亞9年前在「印度影視學院」(Film and Television Institute of India,FTII)就讀時,因反對政治人物擔任學院主任、發起罷課抗議運動,包括她等35位領頭學生被校方一狀告上法院。

尷尬的是,帕亞爾卡帕迪亞日前在坎城獲獎,校方前腳才發文祝賀,法院竟隨後發出通知,要求她下月初出席該案聽證會。此舉不僅轟動印度,學院網站更糟網友抗議灌爆,要求校方「撤銷訴訟」,還給卡帕迪亞和其他被告學生應有的名譽。

由於該案事隔9年遲遲未審,法院此時翻出舊帳、要求「編號25號」的卡帕迪亞,下月以被告身分出席該案聽證會,不僅引爆印度網友怒火,灌爆學院網路社群,更紛紛留言要求道歉。就連電影「貧民百萬富翁」(Slumdog Millionaire)奧斯卡 最佳音效得主雷蘇爾普庫提(Resul Pookutty),也發文呼籲印度影視學院「撤銷訴訟,還給卡帕迪亞和其他被告學生應有的名譽」。印度人氣影后史薇塔梅農(Shwetha Menon)更留言贊同「無庸置疑」。