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61歲黛咪摩爾正面全裸 演技脫胎換骨衝奧

記者蘇詠智／綜合報導
黛咪摩爾新片演出大膽，獲得不少好評。（路透資料照片）
黛咪摩爾新片演出大膽，獲得不少好評。（路透資料照片）

曾經叱吒風雲的影壇天后們，升格資深前輩後，還能有什麼發展？61歲的黛咪摩爾（Demi Moore）在新片「物質」(The Substance，暫譯)中正面全裸演出，被看好有望角逐明年奧斯卡；梅格萊恩（Meg Ryan）演了一輩子浪漫喜劇，去年自編自導自演「緣分接下來」(What Happens Later)；「漂亮寶貝」布魯克雪德絲（Brooke Shields）則獲選為美國舞台劇演員工會的會長。

黛咪摩爾曾經在「脫衣舞孃」（Striptease）、「桃色交易」（Indecent Proposal）等片有大膽清涼戲，那時她的美貌讓觀眾為之傾倒，演技卻不太受到影評肯定淪為花瓶，直到現在年逾花甲，「物質」裡有如脫胎換骨的表現終於得到不少好評。大家好奇她年紀那麼大還有尺度那麼寬的表演，她坦承雖會感到自己很脆弱，卻因為另一位女主角瑪格麗特庫利也要一起全裸，變得安心不少。

已經淡出幕前好幾年的梅格萊恩，一復出就是幕前幕後一把抓，「緣分接下來」戲分幾乎集中在她和男主角大衛達契尼（David Duchovny）上，對他們的演技也是一大考驗。梅格過去常為了維持銀幕上的甜美形象跟私下嚴肅本性不太相符而有些困擾，年紀漸長才體會到不要再為了別人勉強自己。

梅格萊恩在復出影壇新作中編、導、演一把抓。（歐新社）
梅格萊恩在復出影壇新作中編、導、演一把抓。（歐新社）

年少時是美國超人氣美少女的布魯克雪德絲，後來事業從大銀幕轉到小螢幕與舞台表演，近日她的新片「親家遇到愛」（Mother of the Bride）衝上Netflix電影類收視Top 10，她還將為全美國超過5萬位的舞台劇演員、經紀人爭取權益，至少要服務4年，希望能讓舞台劇同業在演出價碼等談判上得到更多尊重。

布魯克雪德絲近日當選美國舞台劇演員工會的會長。（路透資料照片）
布魯克雪德絲近日當選美國舞台劇演員工會的會長。（路透資料照片）

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