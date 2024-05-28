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遭「鋼鐵人2」踢出 泰倫斯霍華：小勞勃曾拒接電話

記者陳建嘉／即時報導
泰倫斯霍華(左)、小勞勃道尼原是多年好友。(摘自X)
泰倫斯霍華(左)、小勞勃道尼原是多年好友。(摘自X)

小勞勃道尼在2008年演出「鋼鐵人」成功締造職涯新高，即便於2019年正式退出，還於今年以「奧本海默」拿下奧斯卡最佳男配角獎，相比當年一手提拔他的泰倫斯霍華，則傳出因為「鋼鐵人2」要求高片酬，而被換角為唐奇鐸，近期他出席好友的播客節目「The Joe Rogen Experience」再提此事，並提到當時連續打了27通電話給小勞勃道尼，但等了3年對方才回應。

泰倫斯透露當時正與茱蒂佛斯特拍攝「勇敢復仇人」，就接到漫威影業的電話，計畫將「鋼鐵人」當作他們首部作品，也邀請泰倫斯演出重要角色「戰爭機器」，泰倫斯也聽聞對方正在討論要讓誰演出男主角，並提及對方想找克里夫歐文，不過泰倫斯想大推自己的好友小勞勃道尼，但當時的漫威高層阿為阿拉德並不領情，「我立刻打電話給阿維，我說小勞勃道尼想要演，但你竟然不給他試鏡」，不過阿維則暗示小勞勃道尼有毒癮前科，不敢貿然邀請，「那麼就在我的450萬美金片酬當中，拿出100萬當他的保證金，給他試鏡機會呢？」之後小勞勃道尼也順利獲得該角，當時也向他告白「我愛你，非常感謝你」。

後來「鋼鐵人」大賣，泰倫斯也與漫威達成協議，說好第2集會將片酬拉到800萬美金，而在他母親過世的那周，漫威影業向他的經紀人查爾斯金表示，仍想要與泰倫斯合作，「但我們只會付100萬美金的片酬，而不是之前的說好的800萬美金，我的經紀人立刻產生情緒化反應，說了一句『去X的』就掛了電話，然後他們就去找唐奇鐸」。

泰倫斯坦言他當下非常錯愕，於是立刻想要致電好友小勞勃道尼，當時對方正在拍「福爾摩斯」，「我打了27通電話給他，還有留言並致電給他的助理，我的感覺就像，我需要你幫忙我，但直到三年後我才收到他的消息」，只是當時早就木已成舟，泰倫斯也沒有表述後來的小勞勃道尼到底回了什麼。泰倫斯在這次訪談中否認當年新聞曾傳出他要求高片酬，也表示對方沒有給自己討論空間，但他也得以專心演出熱門影集「嘻哈世家」，該劇也成為了他的代表作。

漫威 奧本海默 奧斯卡

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